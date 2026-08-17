Ngày 17/8, Công an phường Buôn Ma Thuột cho biết đã mời những người liên quan trong clip ghi lại vụ mâu thuẫn về việc trông giữ xe tại Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 lên làm việc.

Những người được mời làm việc gồm bà T.N.T.T., 43 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, và ông H.L., 31 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Người phụ nữ bị cho là có lời lẽ thiếu văn hóa. Ảnh cắt từ clip.

Trước đó, ngày 16/8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một phụ nữ tự nhận là nhân viên trông giữ xe tranh cãi với một người đàn ông đi ôtô. Clip nhận nhiều bình luận, trong đó không ít người bày tỏ bức xúc trước cách ứng xử của người phụ nữ.

Theo lời khai của bà T., bãi giữ xe do ông N., trú TP Buôn Ma Thuột, ký hợp đồng thuê với chính quyền địa phương. Sau đó, ông N. chia lại một phần diện tích dài khoảng 10m, sâu 5m cho bà T. thuê. Hai bên chỉ thỏa thuận bằng miệng, chưa ký hợp đồng và tiền thuê sẽ được tính sau khi lễ hội kết thúc.

Khoảng 13h ngày 16/8, ông L. lái ôtô biển số 48A-252.xx chở vợ con đến đỗ trước điểm trông giữ xe của bà T. Bà T. yêu cầu ông L. trả phí nhưng người này không đồng ý, dẫn đến hai bên tranh cãi.

Trong lúc nóng giận, bà T. chửi bới ông L. Khi thấy ông này mặc áo phông có in biểu trưng Công an nhân dân, bà T. tưởng ông là công an nên tiếp tục dùng lời lẽ thô tục, xúc phạm ông L. và lực lượng công an.

Tại cơ quan công an, bà T. thừa nhận hành vi chửi bới, lăng mạ ông L., đồng thời cho rằng việc này ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Công an nhân dân. Bà nhận sai, xin lỗi ông L., đề nghị được công khai xin lỗi trên mạng xã hội và mong cơ quan chức năng xem xét trong quá trình xử lý.

Về phía ông L., người này cho biết do bức xúc nên đã dùng tài khoản ẩn danh đăng clip lên mạng xã hội. Sau khi clip thu hút sự chú ý và xuất hiện nhiều bình luận tiêu cực, khoảng 21h cùng ngày, ông chủ động gỡ clip và gửi lời xin lỗi người dân Đắk Lắk.

Công an phường Buôn Ma Thuột xác định ông L. không công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Tuy nhiên, do mặc áo thun có in biểu trưng của ngành, bà T. đã hiểu nhầm, dẫn đến vụ tranh cãi.

Hiện Công an phường Buôn Ma Thuột đang củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.