Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại, dự kiến thu hút hơn một triệu lượt người về Hà Nội tham dự và theo dõi các chương trình diễu binh, diễu hành. Bên cạnh công tác tổ chức, việc bảo đảm vệ sinh môi trường, giữ cho Thủ đô xanh – sạch – đẹp đang được đặt lên hàng đầu, nhằm xây dựng hình ảnh Hà Nội văn minh, thanh lịch trong mắt bạn bè quốc tế.

Thực tế qua các buổi hợp luyện vừa qua, tình trạng xả rác bừa bãi trên một số tuyến phố vẫn xảy ra. Nhiều người mang theo đồ ăn, nước uống khi đi xem hợp luyện nhưng không thu gom rác trước khi rời đi, khiến đường phố nhếch nhác. Đây cũng là vấn đề thường xuyên tái diễn sau những sự kiện lớn, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Hình ảnh rác "ngập ngụa" được người đi xem hợp luyện diễu binh, diễu hành thải ra khiến cộng đồng mạng không khỏi bức xúc. Ảnh: Nguyễn Thúy.

Luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, cho biết: “Những hành vi như vứt rác, vứt mẩu thuốc hay tiểu tiện bừa bãi ở nơi công cộng không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức mà còn có thể bị xử phạt theo quy định. Đây là việc cần chấn chỉnh để giữ gìn hình ảnh đẹp của Thủ đô”.

Theo luật sư Cường, Điều 25 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định rất rõ về xử phạt hành vi vi phạm bảo vệ môi trường nơi công cộng. Một số mức phạt đáng chú ý:

Phạt cảnh cáo đối với hành vi không niêm yết quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường ở nơi công cộng. Phạt từ 100 –150 nghìn đồng với hành vi vứt mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định. Phạt từ 150–250 nghìn đồng cho hành vi tiểu tiện, đại tiện không đúng nơi quy định. Hành động đổ rác, nước thải sai quy định ở khu dân cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng sẽ bị phạt từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Phạt từ 1– 2 triệu đồng với hành vi vứt rác trên vỉa hè, lòng đường; thải nhựa ra ao hồ, kênh rạch, sông, biển.

Ngoài tiền phạt, các cá nhân, tổ chức vi phạm còn buộc phải khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu hoặc xây dựng bổ sung các công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu.

"Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP thì mức phạt trên là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân", luật sư Cường cho biết thêm.