Tôi nghe nói ăn rau rút thường xuyên cải thiện tình trạng mất ngủ, thanh nhiệt cơ thể, tốt cho sức khỏe. Tôi ăn rau rút thường xuyên thay rau muống được không? Lưu ý khi sử dụng loại rau này là gì? (Hà Lê - Hà Nội).

Bác sĩ Hoàng Sâm - Viện y học Bản địa Việt Nam tư vấn:

Rau rút là loài cây thủy sinh, thân ngầm, mọc bò và nổi ngang trên mặt nước. Phần thân xốp, giòn, bao quanh bởi lớp phao trắng giúp cây nổi, trong khi lá xanh mướt, mềm mại. Điểm đặc biệt khiến rau rút khác biệt với nhiều loại rau khác là mùi thơm nhẹ, thoang thoảng giống nấm hương, tạo cảm giác hấp dẫn khi chế biến món ăn.

Theo các nghiên cứu, rau rút chứa nhiều chất dinh dưỡng như các vitamin và axit amin cần thiết cho cơ thể như vitamin B12, leucine, methionine, threonine… Hàm lượng protein trong rau cũng cao hơn đáng kể so với nhiều loại rau phổ biến như rau muống, mồng tơi hay xà lách. Nhờ vậy, rau rút không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ tái tạo tế bào và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Trong thực phẩm, rau rút thường được dùng tương tự rau muống, có thể nấu canh với cua, tôm, thịt nạc hoặc kết hợp với khoai sọ. Những món ăn từ rau rút không chỉ ngon miệng mà còn có tác dụng thanh mát, giúp cơ thể dễ chịu, đặc biệt phù hợp trong những ngày nóng bức. Hương thơm dịu nhẹ cùng độ giòn của thân rau mang lại trải nghiệm ẩm thực độc đáo, khó nhầm lẫn.

Theo Đông y, rau rút có vị ngọt, tính hàn, không độc. Loại rau này có tác dụng dưỡng âm, sinh tân dịch, làm mát gan phổi và an thần. Nhờ đó, rau rút thường được dùng để hỗ trợ điều trị các chứng mất ngủ, tim hồi hộp, nóng trong, nổi mụn. Ngoài ra, rau còn giúp thông huyết mạch, điều hòa tỳ vị, lợi tiểu, tiêu viêm, nhuận tràng và hạ sốt.

Rau rút cho nhiều công dụng cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Một số bài thuốc dân gian từ rau rút cũng được lưu truyền rộng rãi. Chẳng hạn, để hỗ trợ điều trị bướu cổ, bệnh nhân có thể nấu rau rút với cá rô ăn liên tục trong vài ngày. Với người bị nóng trong, chảy máu cam hay mụn nhọt, nước sắc từ rau rút có thể dùng thay trà để thanh nhiệt. Ngoài ra, rau rút nấu cùng khoai sọ và lá sen còn cải thiện giấc ngủ nếu dùng đều đặn vào buổi tối.

Tuy nhiên, do có tính hàn, rau rút không phù hợp với người có cơ địa lạnh, dễ bị tiêu chảy hoặc trẻ nhỏ có hệ tiêu hóa yếu. Việc sử dụng cần cân đối, tránh lạm dụng để không gây tác dụng ngược.

Khi mua rau rút, người dân nên lựa chọn nguồn rau rút sạch, an toàn rất quan trọng. Người tiêu dùng nên mua tại các cơ sở uy tín, có kiểm định rõ ràng để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi sử dụng, dùng làm thực phẩm hay dược liệu.

Rau rút sống trong môi trường nước nên dễ nhiễm vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc tồn dư hóa chất. Khi sử dụng, bạn cần nhặt bỏ phần rễ, lớp phao trắng bên ngoài, rửa sạch nhiều lần, có thể ngâm nước muối loãng trước khi chế biến. Dù có thể ăn sống, bạn nên nấu chín rau rút trước khi ăn.

Ngoài ra, nếu sử dụng rau rút để hỗ trợ điều trị bệnh như mất ngủ, nóng trong hay bướu cổ, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia y học cổ truyền. Mọi người kông nên tự ý áp dụng các bài thuốc kéo dài hoặc thay thế hoàn toàn phương pháp điều trị chính.

