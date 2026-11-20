Húng chanh: 'Kháng sinh tự nhiên' trong vườn nhà

Húng chanh - rau gia vị giúp hỗ trọ giảm ho, long đờm. Ảnh: Hoàng Hồng.

Theo Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng (nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh), húng chanh là loại cây dễ trồng, thu hái được quanh năm. Trong y học dân gian, lá húng chanh thường được dùng để hỗ trợ giảm ho, tiêu đờm và làm dịu đau họng nhờ lượng tinh dầu chứa hợp chất carvacrol có khả năng kháng khuẩn, chống viêm. Tuy nhiên, loại lá này chỉ góp phần làm dịu triệu chứng chứ không thay thế thuốc điều trị nhiễm trùng đường hô hấp theo chỉ định của bác sĩ.

Ngoài ra, húng chanh còn dùng làm rau gia vị hoặc hãm cùng gừng tươi hỗ trợ giảm đầy bụng, khó tiêu. Chuyên gia cũng lưu ý hiện chưa có đủ bằng chứng lâm sàng về công dụng bảo vệ gan, thận của cây, nên người mắc bệnh lý này cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.