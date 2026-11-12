Tổng nợ phải trả của Hưng Thịnh Investment giảm gần một nửa so với cuối năm 2024. Kết quả kinh doanh cũng cải thiện khi khoản lỗ nửa đầu năm 2026 thu hẹp từ gần 207 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 17,7 tỷ đồng.

CTCP Hưng Thịnh Investment vừa công bố thông tin về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Theo đó, ngày 11/11, doanh nghiệp thanh toán thêm 100 triệu đồng tiền gốc lô trái phiếu H39CH2224003, sau khoản thanh toán 400 triệu đồng một ngày trước đó.

Dù đã thực hiện thêm hai khoản thanh toán, doanh nghiệp vẫn còn chậm trả hơn 657 tỷ đồng tiền gốc của lô trái phiếu này. Hưng Thịnh Investment cho biết áp lực từ việc tín dụng bị siết chặt và thị trường bất động sản diễn biến không thuận lợi khiến dòng tiền mất cân đối, chưa thể thu xếp đủ nguồn thanh toán cho nhà đầu tư.

Lô trái phiếu H39CH2224003 được phát hành ngày 29/8/2022, đáo hạn ngày 29/8/2024, có lãi suất cố định 10,5%/năm.

Lý giải của doanh nghiệp về việc chưa thể thu xếp đủ nguồn thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Từ tháng 3/2023 đến nay, doanh nghiệp đã nhiều lần công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Ở chiều tích cực, đầu năm 2025, doanh nghiệp đã mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu H39CH2229001, trị giá 2.000 tỷ đồng, dù lô này có kỳ hạn đến tháng 1/2029.

Nợ phải trả giảm gần một nửa, thua lỗ thu hẹp

Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy sức khỏe tài chính của Hưng Thịnh Investment có dấu hiệu cải thiện, đặc biệt ở quy mô nợ phải trả và kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026.

Đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả giảm còn 3.417 tỷ đồng, thấp hơn gần 46% so với một năm trước. Tại ngày 30/6/2026, chỉ tiêu này tiếp tục giảm nhẹ xuống 3.395 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay ngân hàng. Tại thời điểm cuối tháng 6/2026, dư nợ trái phiếu ở mức 2.098 tỷ đồng, phần còn lại là các khoản nợ phải trả khác.

Nhờ thu hẹp quy mô nợ, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm xuống 1,76 lần vào giữa năm 2026. Hệ số thanh toán ngắn hạn cũng cải thiện lên 0,84 lần.

Tổng nợ phải trả giảm mạnh xuống còn 3.395 tỷ đồng vào giữa năm 2026. Nguồn: HNX

Về kết quả kinh doanh, năm 2024, Hưng Thịnh Investment lỗ sau thuế 136 tỷ đồng. Sang năm 2025, khoản lỗ tăng lên 235,8 tỷ đồng, đưa lỗ lũy kế cuối năm lên gần 838 tỷ đồng.

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận tín hiệu tích cực khi khoản lỗ thu hẹp còn 17,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức lỗ gần 207 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, lỗ lũy kế đến ngày 30/6/2026 vẫn lên tới 856,2 tỷ đồng. Hệ số thanh toán ngắn hạn dưới 1 lần cũng cho thấy áp lực thanh khoản chưa được giải quyết triệt để.

Hưng Thịnh Investment lỗ nặng trong năm 2024 và 2025. Nguồn: HNX

Nhìn chung, một số chỉ tiêu tài chính của Hưng Thịnh Investment đã cải thiện khi tổng nợ phải trả giảm gần một nửa so với cuối năm 2024, đòn bẩy tài chính hạ nhiệt và mức thua lỗ trong nửa đầu năm 2026 thu hẹp đáng kể.

Dù vậy, doanh nghiệp vẫn còn chậm thanh toán hơn 657 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu và lỗ lũy kế lớn. Điều này cho thấy áp lực tài chính chưa được giải quyết triệt để. Khả năng cải thiện dòng tiền, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với trái chủ và đưa hoạt động kinh doanh trở lại có lãi sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định triển vọng phục hồi của doanh nghiệp.