Hưng Yên đang bước vào giai đoạn nước rút với yêu cầu khơi thông nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án và quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực

Ngày 3/11, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Theo đó, trong tháng 10 và 10 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30%, trong đó xuất khẩu tăng 18%.

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 10, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục khởi sắc. Toàn tỉnh thu hút 262 dự án đầu tư mới và 179 lượt dự án điều chỉnh, với tổng vốn trên 75 nghìn tỷ đồng và 2 tỷ USD. Có 4.339 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký trên 46 nghìn tỷ đồng.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng được quan tâm triển khai. Tỉnh đã tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trình HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư Dự án trục phát triển Bắc - Nam với tổng mức đầu tư trên 20 nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực nông nghiệp, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm, đời sống Nhân dân từng bước nâng cao.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, tăng tốc thực hiện nhiệm vụ cuối năm

Tính đến ngày 31/10, toàn tỉnh giải ngân 30.565 tỷ đồng vốn đầu tư công; trong đó, nguồn vốn kế hoạch năm giải ngân 28.236 tỷ đồng, đạt 65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 58.487 tỷ đồng, bằng 69% dự toán.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, thu tiền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; đồng thời đề xuất giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 11,5% trở lên trong năm 2026.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, 2 tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Tỉnh xác định mục tiêu xuyên suốt là hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai kế hoạch năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đối với những chỉ tiêu còn thấp, tiến độ chậm, cần chủ động rà soát nguyên nhân, xây dựng giải pháp khắc phục, tạo chuyển biến ngay trong nửa đầu tháng 11.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh thu ngân sách, thu tiền sử dụng đất; tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án; hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai và xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đối với nhiệm vụ giải ngân đầu tư công, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu các chủ đầu tư và địa phương phải bám sát tiến độ từng dự án, chủ động xử lý những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai; tập trung đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Việc rà soát khả năng hấp thụ vốn cần được thực hiện thường xuyên để có phương án điều hành linh hoạt, phù hợp với tiến độ và năng lực triển khai thực tế của từng dự án.

Các ngành thuế, hải quan được yêu cầu tăng cường công tác quản lý, đôn đốc thực hiện nghĩa vụ tài chính, chủ động khai thác các nguồn thu còn dư địa, góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Song song với đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức kinh tế - kỹ thuật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả năng triển khai ngay từ năm 2027.

Nhấn mạnh quỹ thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc cần giải quyết vẫn rất lớn, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy cao nhất tinh thần gương mẫu, chủ động, sáng tạo, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ; quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Vân Khánh