Cảng Yên Bình tại Thái Nguyên có tổng vốn đầu tư 435 tỷ đồng, gồm 7 cầu cảng, công suất thiết kế 3,8-4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, phấn đấu đưa vào khai thác năm 2027, góp phần giảm chi phí logistics.

Ngày 29/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự lễ khởi công Dự án Khu bến cảng bốc xếp hàng hóa Yên Bình do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Khai thác khoáng sản Thăng Long làm chủ đầu tư. Dự án triển khai tại khu Mom Kiệu, phường Trung Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Đây là một trong những công trình được khởi công dịp kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831-4/11/2026) và Festival Trà quốc tế Thái Nguyên năm 2026.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án có tổng mức đầu tư 435 tỷ đồng, diện tích 24,92 ha, gồm 7 cầu cảng, năng lực thông qua thiết kế từ 3,8 đến 4,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đáng chú ý, do nằm ven sông Cầu, gần cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3 và cụm cảng Đa Phúc, cảng Yên Bình có vị trí thuận lợi để kết nối vận tải đường bộ với đường thủy. Khi hoàn thành, khu bến cảng được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn vận chuyển nguyên vật liệu và hàng hóa khối lượng lớn cho các khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, góp phần giảm áp lực đối với vận tải đường bộ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công cảng Yên Bình (Thái Nguyên) - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường cho biết, cùng với đường bộ và đường sắt, tỉnh còn chú trọng phát triển vận tải đường thủy, kết nối với các đầu mối giao thông của khu vực phía Bắc.

Trong đó, tuyến vận tải thủy Phả Lại - Đa Phúc dài 86 km trên sông Cầu, sông Công đã được quy hoạch. Việc đầu tư cảng Yên Bình bằng nguồn vốn doanh nghiệp sẽ góp phần bổ sung đầu mối bốc xếp, trung chuyển hàng hóa, tạo điều kiện kết nối vận tải đường thủy với đường bộ, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa trên địa bàn và khu vực.

Ông nhấn mạnh, nhu cầu vận chuyển vật liệu xây dựng, nguyên liệu và hàng hóa khối lượng lớn tại Thái Nguyên và các địa phương lân cận rất lớn, trong khi chi phí logistics còn cao. Vì vậy, việc sớm đưa cảng vào hoạt động sẽ tạo thêm lựa chọn vận chuyển hàng hóa, qua đó góp phần giảm chi phí logistics, phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đề nghị chủ đầu tư tập trung triển khai công trình bảo đảm tiến độ, hiệu quả, phấn đấu đưa hệ thống cảng vào khai thác trong năm 2027. Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án, thể hiện tinh thần xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp.