GRDP 9 tháng tăng 11,22%, công nghiệp, đầu tư và xuất khẩu tiếp tục khởi sắc, Hưng Yên đang tạo dựng những động lực mới để hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 11,5% năm 2026.

Công nghiệp, đầu tư và xuất khẩu tạo lực đẩy tăng trưởng

Tăng trưởng hai con số không đơn thuần là một chỉ tiêu kinh tế mà là thước đo năng lực khai thác tiềm năng, khơi thông nguồn lực và tạo dựng những động lực phát triển mới. Tại Hưng Yên, mục tiêu này đang được thúc đẩy bằng sự chuyển động tích cực của công nghiệp, dòng vốn đầu tư, hoạt động xuất khẩu cùng những bước đi chiến lược trong phát triển hạ tầng.

Các cuộn ống đồng thành phẩm được tập kết trong nhà máy. Ảnh. Công ty cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Trong 9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Hưng Yên tăng 11,22% so với cùng kỳ, tạo nền tảng quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 11,5% trở lên trong cả năm.

Trong 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 15% so với cùng kỳ. Dòng vốn đầu tư tiếp tục mở rộng với hơn 75.000 tỷ đồng và khoảng 2 tỷ USD vốn đăng ký từ các dự án mới và điều chỉnh.

Riêng các khu công nghiệp thu hút khoảng 2,4 tỷ USD, vượt 60% kế hoạch năm. Khoảng 100 dự án mới đi vào hoạt động trong 10 tháng, bổ sung năng lực sản xuất và tạo thêm việc làm.

Điều đáng chú ý là Hưng Yên từng bước nâng chất lượng tăng trưởng. Thu hút đầu tư gắn với hoàn thiện hạ tầng, phát triển công nghiệp hiện đại, đổi mới công nghệ và sản xuất xanh đang trở thành yêu cầu ngày càng rõ nét.

Công nhân vận hành thiết bị trên dây chuyền sản xuất ống đồng. Ảnh: Công ty cổ phần Ống đồng Toàn Phát

Một ví dụ tiêu biểu cho hướng phát triển này là Công ty cổ phần Ống đồng Toàn Phát, doanh nghiệp có hơn hai thập kỷ phát triển tại Hưng Yên, từng bước đưa sản phẩm công nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế.

Hiện sở hữu hai nhà máy với tổng diện tích 54.000 m², công suất 40.000 tấn mỗi năm, doanh nghiệp này đã đưa sản phẩm tới hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thị trường quốc tế chiếm trên 60% sản lượng, trong đó có những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn chất lượng cao như Mỹ, Nhật Bản và Anh.

Ngoài ra Toàn Phát còn tạo việc làm cho hơn 350 lao động, với mức thu nhập bình quân trên 15 triệu đồng/người/tháng.

Trong định hướng phát triển tiếp theo, doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng công suất lên 60.000 tấn mỗi năm, đồng thời đẩy mạnh tự động hóa và sản xuất xanh. Hệ thống điện mặt trời tại nhà máy thứ hai dự kiến cung cấp gần 2,5 triệu kWh điện sạch mỗi năm, giúp giảm khoảng 1.640 tấn CO₂ tương đương.

Cùng với công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 30% so với cùng kỳ.

Khơi thông nguồn lực, mở rộng dư địa phát triển

Nếu công nghiệp và đầu tư tạo lực đẩy trực tiếp, thì hạ tầng, đầu tư công và cải cách hành chính chính là những yếu tố mở đường cho tăng trưởng dài hạn.

Đến cuối tháng 10/2026, giải ngân vốn đầu tư công của Hưng Yên đạt hơn 30.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ vẫn cần được thúc đẩy mạnh hơn để các nguồn lực sớm chuyển thành công trình, năng lực hạ tầng và giá trị kinh tế thực tế. Giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục và nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư tiếp tục là những khâu then chốt.

Các dây chuyền vận hành liên tục, tạo ra những cuộn ống đồng phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Ảnh. Công ty cổ phần Ống đồng Toàn Phát.

Việc triển khai quy hoạch tỉnh, các trục phát triển mới và mở rộng hệ thống khu công nghiệp đang tạo thêm không gian phát triển cho Hưng Yên. Đáng chú ý, dự án trục phát triển Bắc - Nam của tỉnh với tổng mức đầu tư dự kiến vượt 20.000 tỷ đồng được kỳ vọng tăng cường kết nối, mở rộng dư địa thu hút đầu tư và hình thành những động lực phát triển mới.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng điều hành tiếp tục được xác định là chìa khóa cải thiện môi trường kinh doanh. Tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh. Hưng Yên hiện xếp thứ 10/34 địa phương về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, cho thấy những chuyển biến trong nỗ lực cải thiện năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế dựa trên tri thức.

Tăng trưởng kinh tế cũng cần được phản ánh bằng những chuyển biến cụ thể trong đời sống người dân. Trong 10 tháng năm 2026, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho hơn 51.700 lao động. Riêng các khu công nghiệp tạo thêm khoảng 11.000 việc làm mới, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội.

Mục tiêu tăng trưởng từ 11,5% trở lên trong năm 2026 vẫn đòi hỏi sự nỗ lực lớn. Hưng Yên cần tiếp tục phát huy các động lực chủ yếu, thúc đẩy sản xuất, mở rộng thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp và tăng tốc đầu tư công, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Vân Khánh