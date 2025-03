Theo đài RT, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đưa ra lời chỉ trích hôm 1/3 sau khi quân đội Nga tuyên bố đã ngăn chặn cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào trạm nén khí Russkaya vào 28/2. Trạm Russkaya là một cơ sở quan trọng thuộc tuyến đường ống dẫn khí đốt TurkStream tại vùng Krasnodar của Nga.

Trạm nén khí đốt Russkaya ở Krasnodar, Nga. Ảnh: WordPress

TurkStream bắt đầu di vào hoạt động từ tháng 1/2020 và đang truyền dẫn khí đốt tự nhiên của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia châu Âu, bao gồm Hungary, Serbia, Bulgaria, Slovakia, Hy Lạp, Bosnia và Herzegovina.

“Đường ống TurkStream là sự đảm bảo cho an ninh cung ứng khí đốt tự nhiên của Hungary. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn tiềm ẩn nào cũng sẽ gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh năng lượng của chúng tôi. An ninh năng lượng là vấn đề chủ quyền, nên vụ tấn công này bị coi là tấn công vào chủ quyền quốc gia”, ông Szijjarto viết trên Facebook.

Ngoại trưởng Hungary cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu làm rõ lập trường về vấn đề này, đồng thời gợi nhắc cơ quan này về việc Ukraine gần đây đã cam kết sẽ không nhắm tấn công vào các cơ sở hạ tầng có liên quan đến Liên minh châu Âu (EU).

Ukraine ký thỏa thuận vay Anh 3 tỷ USD

Báo Pravda đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko và người đồng cấp Anh Rachel Reeves hôm 1/3 đã ký thỏa thuận, theo đó London sẽ cho Kiev vay 2,26 tỷ Bảng (tương đương khoảng 3 tỷ USD) để đáp ứng các nhu cầu quốc phòng. Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Số tiền nói trên là một phần của cơ chế Thúc đẩy doanh thu đặc biệt của G7 dành cho Ukraine (ERA), trị giá 50 tỷ USD. Khoản vay sẽ được giải ngân và hoàn trả từ các khoản thu trong tương lai từ các tài sản của Nga bị phương Tây đóng băng. Việc tài trợ có thời hạn 30 năm và các quỹ sẽ được sử dụng để mua khí tài theo nhu cầu của Ukraine.