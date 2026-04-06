Để bảo vệ quyền lợi của người nộp thuế, khi phát hiện có dấu hiệu bị khai khống thu nhập, Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa có hướng dẫn cá nhân thực hiện phản ánh trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile.

Cụ thể các bước như sau:

Bước 1:

Mở ứng dụng eTax Mobile => Chọn chức năng “Tra cứu thông tin quyết toán”.

Bước 2:

Chọn năm cần tra cứu thu nhập => Nhấn “Tra cứu”.

Bước 3:

Kiểm tra toàn bộ thông tin tại mục “Xem chi tiết”.

Bước 4:

Nếu phát hiện doanh nghiệp khai khống thu nhập, chọn chức năng: “Gửi thông tin đến Cơ quan Thuế (CQT)”.

Bước 5:

Thực hiện gửi phản ánh bằng cách chọn 1 trong 2 trường hợp: “Tôi không có thu nhập tại cơ quan chi trả này” hoặc “Tổ chức khai sai thông tin thu nhập của tôi”.

Sau đó, nhập lý do phản ánh, đính kèm tài liệu chứng minh tại mục “Tải file” (nếu có), tiếp tục tích chọn “Tôi cam đoan thông tin này là đúng” và nhấn “Gửi thông tin” để hoàn tất.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk lưu ý, người nộp thuế cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi phản ánh. Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Theo cơ quan thuế, việc chủ động kiểm tra và phản ánh kịp thời giúp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cá nhân và góp phần minh bạch thông tin thuế.