Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai lưu ý các hộ kinh doanh về việc nộp hồ sơ thuế trong tháng 4 đúng hạn để tránh bị xử phạt.

Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu năm 2026 thuộc từng nhóm sẽ phải nộp các loại giấy tờ khác nhau. Cơ quan thuế hướng dẫn cụ thể như sau:

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng cần nộp thông báo số tài khoản theo Mẫu số 01/BK-STK. Hạn nộp là ngày 20/4.

Với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng (nộp thuế theo doanh thu), cần nộp thông báo số tài khoản và tờ khai thuế Mẫu số 01/CNKD - quý I/2026. Hạn nộp là ngày 30/4.

Nguồn: Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3-50 tỷ đồng hoặc từ 500 triệu đến 3 tỷ đồng (nộp thuế theo thu nhập) cần nộp thông báo số tài khoản, bảng kê tồn kho Mẫu số 01/BK-HTK và tờ khai thuế Mẫu số 01/CNKD - quý I/2026. Hạn nộp là ngày 30/4.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng, ngoài việc nộp thông báo số tài khoản và bảng kê tồn kho, cần nộp thêm tờ khai thuế Mẫu số 01/CNKD cho các tháng 1, 2, 3/2026. Hạn nộp là ngày 20/4.

Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai cũng lưu ý, hộ kinh doanh nộp hồ sơ thuế qua eTax Mobile hoặc cổng trực tuyến dichvucong.gdt.gov.vn. Tuy nhiên, cần kê khai sớm, nộp đúng hạn, tránh để sát ngày mới thực hiện dễ gây nghẽn hệ thống.

Trường hợp hộ kinh doanh chưa xác định được mình thuộc nhóm nào hoặc cần hỗ trợ, có thể liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn.