Vì sao phải đăng ký xe?
Việc đăng ký xe sẽ chứng minh quyền sở hữu tài sản, xe được phép lưu thông hợp pháp, tránh bị phạt tiền hoặc tịch thu xe và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông.
Việc đăng ký xe là thủ tục bắt buộc, đặc biệt với xe mới mua, và chủ sở hữu có trách nhiệm hoàn thành trong vòng 30 ngày theo quy định của pháp luật.
Các loại giấy tờ cần thiết khi đăng ký xe lần đầu
- Giấy khai đăng ký xe: Kê khai qua dịch vụ công trực tuyến một phần hoặc toàn trình, hoặc kê khai trực tiếp theo mẫu quy định.
- Giấy tờ chủ xe: Tài khoản định danh điện tử mức độ 2, căn cước công dân, hộ chiếu (đối với người Việt Nam); Thẻ thường trú hoặc tạm trú còn hiệu lực từ 6 tháng trở lên (đối với người nước ngoài).
- Chứng nhận nguồn gốc xe: Dữ liệu hải quan điện tử hoặc các tài liệu liên quan (xe nhập khẩu), phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp)
- Chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp: Bao gồm hóa đơn điện tử, quyết định chuyển nhượng, tặng cho hoặc các tài liệu tài chính liên quan.
- Chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính: Bao gồm chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe hoặc thông báo miễn lệ phí trước bạ xe.
Cách đăng ký xe online qua Cổng dịch vụ công Quốc gia
Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia qua địa chỉ dichvucong.gov.vn, sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 (tài khoản VNeID) để đăng nhập.
Bước 2: Tìm thủ tục "Đăng ký xe" hoặc chọn thủ tục tương ứng với loại xe và cơ quan đăng ký xe thẩm quyền.
Bước 3: Kê khai thông tin vào giấy khai đăng ký xe điện tử theo yêu cầu. Sau khi kê khai, bạn có thể bấm "Tra cứu thông tin xe" (lưu ý: cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước).
Bước 4: Xác nhận và nộp tờ khai
Bước 5: Sau khi nộp hồ sơ, Cổng dịch vụ công sẽ gửi thông báo mã dịch vụ công và thông tin liên quan qua tin nhắn hoặc email. Cơ quan đăng ký xe sẽ kiểm tra hồ sơ và gửi thông báo cho bạn để nộp lệ phí đăng ký xe.
Bước 6: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng cách Nộp lệ phí đăng ký xe theo hướng dẫn. Sau khi thanh toán thành công, Cổng dịch vụ công sẽ thông báo cho bạn biết việc hoàn thành.
Bước 7: Đến cơ quan đăng ký xe và mang theo xe và các giấy tờ cần thiết để làm nốt các bước còn lại. Tại đây, bạn sẽ được cấp giấy hẹn trả giấy đăng ký xe và nhận biển số.
Bước 8: Nhận kết quả: Đến cơ quan đăng ký xe vào ngày hẹn để nhận giấy đăng ký xe.
Cách đăng ký xe online qua ứng dụng VNeID
Bước 1: Truy cập ứng dụng VNeID đã được định danh mức 2
Bước 2: Chọn tính năng Đăng ký xe lần đầu
Bước 3: Tạo yêu cầu đăng ký và chọn loại xe “Xe sản xuất và lắp ráp trong nước” hoặc “Xe nhập khẩu”
Bước 4: Chuyển tiếp qua Cổng dịch vụ công của Bộ Công an để tiếp tục kê khai thông tin theo yêu cầu. Sau khi kê khai, bạn có thể bấm "Tra cứu thông tin xe" (lưu ý: cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước).
Bước 5: Xác nhận và nộp tờ khai
Bước 6: Sau khi nộp hồ sơ, Cổng dịch vụ công sẽ gửi thông báo mã dịch vụ công và thông tin liên quan qua tin nhắn hoặc email. Cơ quan đăng ký xe sẽ kiểm tra hồ sơ và gửi thông báo cho bạn để nộp lệ phí đăng ký xe.
Bước 7: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng cách Nộp lệ phí đăng ký xe theo hướng dẫn. Sau khi thanh toán thành công, Cổng dịch vụ công sẽ thông báo cho bạn biết việc hoàn thành.
Bước 8: Đến cơ quan đăng ký xe và mang theo xe và các giấy tờ cần thiết để làm nốt các bước còn lại. Tại đây, bạn sẽ được cấp giấy hẹn trả giấy đăng ký xe và nhận biển số.
Bước 9: Đến cơ quan đăng ký xe vào ngày hẹn để nhận giấy đăng ký xe.