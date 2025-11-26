Việc đăng ký xe là thủ tục bắt buộc, đặc biệt với xe mới mua, và chủ sở hữu có trách nhiệm hoàn thành trong vòng 30 ngày theo quy định của pháp luật.

Việc đăng ký xe sẽ chứng minh quyền sở hữu tài sản, xe được phép lưu thông hợp pháp, tránh bị phạt tiền hoặc tịch thu xe và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Các loại giấy tờ cần thiết khi đăng ký xe lần đầu

Cách đăng ký xe online qua Cổng dịch vụ công Quốc gia

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia qua địa chỉ dichvucong.gov.vn, sử dụng tài khoản định danh mức độ 2 (tài khoản VNeID) để đăng nhập.

Bước 2: Tìm thủ tục "Đăng ký xe" hoặc chọn thủ tục tương ứng với loại xe và cơ quan đăng ký xe thẩm quyền.

Bước 3: Kê khai thông tin vào giấy khai đăng ký xe điện tử theo yêu cầu. Sau khi kê khai, bạn có thể bấm "Tra cứu thông tin xe" (lưu ý: cần hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước).

Bước 4: Xác nhận và nộp tờ khai

Bước 5: Sau khi nộp hồ sơ, Cổng dịch vụ công sẽ gửi thông báo mã dịch vụ công và thông tin liên quan qua tin nhắn hoặc email. Cơ quan đăng ký xe sẽ kiểm tra hồ sơ và gửi thông báo cho bạn để nộp lệ phí đăng ký xe.

Bước 6: Hoàn thành nghĩa vụ tài chính bằng cách Nộp lệ phí đăng ký xe theo hướng dẫn. Sau khi thanh toán thành công, Cổng dịch vụ công sẽ thông báo cho bạn biết việc hoàn thành.

Bước 7: Đến cơ quan đăng ký xe và mang theo xe và các giấy tờ cần thiết để làm nốt các bước còn lại. Tại đây, bạn sẽ được cấp giấy hẹn trả giấy đăng ký xe và nhận biển số.

Bước 8: Nhận kết quả: Đến cơ quan đăng ký xe vào ngày hẹn để nhận giấy đăng ký xe.