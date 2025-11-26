Cần phiếu lý lịch tư pháp để làm gì? Phiếu lý lịch tư pháp dùng để chứng minh cá nhân có hay không có án tích và tình trạng bị cấm đảm nhiệm các chức vụ hoặc thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Phiếu này rất quan trọng cho nhiều mục đích như xác minh lý lịch, đảm nhận công việc, đăng ký kinh doanh, cũng như phục vụ cho công tác tố tụng hình sự.

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp qua VNeID Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID đã được định danh mức độ 2 để thực hiện các thủ tục hành chính. Bước 2: Chọn mục “Cấp phiếu lý lịch tư pháp” Bước 3: Tạo yêu cầu cấp phiếu Bước 4: Nhập đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân theo yêu cầu trên ứng dụng. Bước 5: Xác nhận hồ sơ và gửi yêu cầu Bước 6: Thanh toán lệ phí và hoàn tất thủ tục

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp qua cổng dịch vụ công Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) Bước 2: Đăng nhập tài khoản (nếu chưa có thì đăng ký) và xác thực định danh điện tử. Bước 3: Tìm kiếm thủ tục "Cấp phiếu lý lịch tư pháp" và nộp hồ sơ trực tuyến theo hướng dẫn, đính kèm bản chụp các giấy tờ cần thiết (CMND/CCCD, sổ hộ khẩu/giấy chứng nhận thường trú/tạm trú). Bước 4: Thanh toán lệ phí trực tuyến và theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ.

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tiếp tại Sở tư pháp Bạn có thể đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi bạn thường trú. Trường hợp không có nơi thường trú, bạn có thể nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú. Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu quy định).

Bản chụp (bản sao) Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Bản chụp (bản sao) Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng nhận thường trú/tạm trú.

Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục (đối với Phiếu số 1), cần có giấy ủy quyền hợp lệ (trừ trường hợp cha, mẹ nộp cho con chưa thành niên).

Thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp là bao lâu? Thời gian làm lý lịch tư pháp trên VNeID mất tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, tùy thuộc vào tính chất hồ sơ, có trường hợp có thể nhanh hơn hoặc lâu hơn (có thông tin về án tích, cần xác minh, hoặc đã cư trú ở nhiều nơi, bao gồm cả ở nước ngoài). Kết quả bản điện tử sẽ được cập nhật trên ứng dụng VNeID của bạn.