Bản cập nhật 2.2.4 mới nhất của VNeID cho người dân có thể nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trực tuyến (sổ đỏ) nhằm "làm sạch" dữ liệu đất đai, phục vụ chiến dịch 90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai trên toàn quốc.

Người dân đã có thể tự nộp sổ đỏ trên VNeID. Ảnh: HP

Trước đây, người dân phải photo sổ đỏ và nộp cho cơ quan chức năng phường/xã, giờ có thể tự làm ngay trên điện thoại.

Hướng dẫn các bước nộp sổ đỏ trên VNeID như sau (với tài khoản định danh mức độ 2):

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID. Người dân vào mục Dịch vụ khác.

Bước 2: Tìm và vào mục Cung cấp thông tin cho cơ quan Nhà nước.

Bước 3: Chọn Tạo mới.

Bước 4: Tại mục Thông tin cung cấp > Chọn thông tin.

Bước 5: Chọn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 6: Ứng dụng VNeID sẽ tự động trích xuất thông tin của người nộp bao gồm: họ và tên người kê khai; số định danh cá nhân.

Trong trường hợp người kê khai hộ, không có tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dùng cần điền thêm họ và tên và lý do kê khai hộ.

Nếu giấy chứng nhận thuộc sở hữu tổ chức, người kê khai nhập tên tổ chức.

Sau đó, nhập các thông tin về Số hiệu giấy chứng nhận; Địa chỉ thửa đất trên sổ đỏ. Lưu ý, địa chỉ sẽ nhập theo địa chính ba cấp như cũ, bao gồm tỉnh, thành phố; quận, huyện, xã, phường.

Tiếp theo, người dân nhập thông tin Địa chỉ thửa đất hiện tại theo địa chính hai cấp.

Bước 7: Tải lên bản chụp đầy đủ các trang của sổ đỏ. Định dạng được chấp nhận là tệp có đuôi PDF, PNG, JPG, JPEG. Tổng dung lượng tối đa các tài liệu là 3,5MB.

Cuối cùng, người kê khai thông tin ấn vào ô xác nhận thông tin trên là đúng và gửi yêu cầu.

Ứng dụng VNeID sẽ thông báo "Gửi thông tin thành công". Người dân có thể xem lại các dữ liệu đã kê khai trong phần lịch sử hoặc tiếp tục tạo bản mới, theo trình tự như trên.

Loạt tính tính năng mới trên 2.2.4 VNeID

Ứng dụng định danh điện tử VNeID (phiên bản 2.2.4) có thêm 7 điều chỉnh, bổ sung tính năng quan trọng nhằm nâng cao trải nghiệm và tiện ích cho người dân.

Người dùng có thể cập nhật ứng dụng VNeID thông qua Google Play hoặc App Store.

Các tính năng mới, bao gồm:

Bổ sung cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan nhà nước.

Bổ sung tích hợp thông tin học bạ của người phụ thuộc (con cái).

Cập nhật, điều chỉnh các dịch vụ công liên quan đến: Lý lịch tư pháp; Đăng ký, quản lý cư trú; Cấp, quản lý căn cước.

Cập nhật tính năng tích hợp thông tin hộ chiếu.

Cập nhật, điều chỉnh tính năng Tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bổ sung tích hợp Cổng Pháp luật quốc gia.

Sửa một số lỗi và cải thiện hiệu năng.

Việc ứng dụng VNeID cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cơ quan Nhà nước, giúp người dân thực hiện việc khai báo dễ dàng và nhanh chóng hơn nhiều so với trước, do phải photo sổ đỏ và nộp trực tiếp tại cơ quan chức năng phường/xã.