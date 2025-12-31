Ngay sau kỳ nghỉ Tết (dương lịch) năm 2026, Tết Nguyên đán Bính Ngọ cũng đã đến rất gần. Thay vì phải chi phí tốn kém và mất thời gian, giới trẻ đang truyền tay nhau bí kíp tạo ảnh Tết bằng AI.

Để tạo ảnh Tết bằng AI, chỉ cần ảnh gốc và những thao tác đơn giản. Ảnh: Gemini AI

Chỉ với Gemini hoặc các công cụ AI tạo ảnh khác (Midjourney, DALL-E 3, Stable Diffusion) và vài câu lệnh (prompt) đơn giản, loạt ảnh của bạn sẽ nhanh chóng biến thành những hình ảnh chúc mừng năm mới lung linh trong ít phút.

Hướng dẫn cách tạo ảnh Tết bằng AI với Gemini

Bước 1: Truy cập Gemini và đăng nhập

Mở trình duyệt web trên điện thoại hoặc máy tính, truy cập vào trang https://gemini.google.com. Nếu chưa có tài khoản Google, bạn cần đăng ký một tài khoản Gmail miễn phí. Sau đó đăng nhập vào Gemini bằng tài khoản Gmail đó.

Bước 2: Chuẩn bị ảnh chân dung và tải lên Gemini AI

Chọn một bức ảnh chân dung của bạn đã chụp trước đó. Ảnh nên đáp ứng các tiêu chí để có kết quả tốt nhất: Chụp thẳng mặt, không quay nghiêng quá nhiều; khuôn mặt sắc nét, không bị mờ hay bị che khuất bởi tóc, kính, khẩu trang; ánh sáng đều và đủ; nền đơn giản, không nên để nền phức tạp hoặc có nhiều người.

Tiếp theo, nhấn vào biểu tượng dấu + trong khung chat và chọn "Tải tệp lên" để tải ảnh lên Gemini.

Bước 3: Nhập câu lệnh (prompt) tạo ảnh

Đây là bước quan trọng nhất quyết định chất lượng bức ảnh được tạo ra. Bạn có thể sử dụng các câu lệnh mẫu (trong phần cuối bài viết này). Câu lệnh nên được viết bằng tiếng Anh để AI hiểu chính xác hơn.

Một câu lệnh tốt cần mô tả đầy đủ: giữ nguyên khuôn mặt từ ảnh đã upload, trang phục (màu sắc, chất liệu, họa tiết áo dài), tư thế và biểu cảm, bối cảnh (hoa mai, hoa đào, bánh chưng, đèn lồng, phố cổ,...), ánh sáng (tự nhiên, ấm áp, mềm mại...), chất lượng ảnh (2K, chân thực, sắc nét...).

Bước 5: Chờ AI xử lý và chỉnh sửa

Sau khi nhập xong câu lệnh, nhấn Enter hoặc nút gửi. Gemini sẽ bắt đầu xử lý, thường mất từ 10 - 30 giây tùy độ phức tạp của yêu cầu. AI sẽ trả về 1 - 4 bức ảnh khác nhau dựa trên câu lệnh của bạn.

Bạn xem qua các ảnh, chọn bức ưng ý nhất. Để tải ảnh về, nhấn chuột phải vào ảnh và chọn "Lưu hình ảnh" trên máy tính hoặc nhấn giữ vào ảnh và chọn "Tải xuống" trên smartphone.

Nếu kết quả chưa như ý, bạn có thể yêu cầu AI tạo lại bằng cách nhập thêm các yêu cầu điều chỉnh chi tiết hơn để có được tấm ảnh đẹp nhất.

Gợi ý một số câu lệnh tạo ảnh Tết bằng AI đẹp và giống ảnh gốc nhất

Ảnh chân dung áo dài đỏ truyền thống

Prompt: Ultra-realistic Vietnamese Tet portrait of an elegant young Vietnamese woman wearing deep red silk ao dai, classic long sleeves, minimal embroidery, traditional silhouette. Hair styled in a low bun with red flower accessory, soft natural makeup, calm and poetic expression. Holding fresh red gladiolus flowers. Exact face likeness from reference photo, identical facial structure, eyes, nose, lips, skin tone. Professional portrait photography, 85mm lens, f/1.8, soft lighting, ultra-detailed skin texture, photorealistic, 8K.

Một bức ảnh Tết đẹp được tạo bằng AI. Ảnh: Gemini AI

Ảnh chân dung áo dài trắng tinh khôi với hoa mai ngày Tết

Prompt: Using uploaded faces. Vietnamese Tet goddess portrait of a young woman wearing pure white silk ao dai, minimal traditional design, elegant and timeless. Hair softly tied, natural makeup, serene expression. Holding yellow apricot blossom branch (hoa mai). Exact face likeness from reference photo, identical facial structure and skin tone. Ảnh chân dung chuyên nghiệp, siêu thực, chất lượng cao, độ phân giải 8K.

Cảnh gia đình 3 thế hệ chụp ảnh truyền thống

Prompt: Generate a heartwarming family portrait during Tet celebration. A photorealistic wide shot of a 3-generation Vietnamese family sitting on a wooden sofa in a living room decorated for Tet Holiday. Everyone is smiling and wearing traditional red and yellow Ao Dai. Grandparents are sitting in the center holding red envelopes (Li Xi), grandchildren are laughing. In the background, there is a large blooming pink Peach blossom branch and a tea table with a tray of candied fruits. Exact face likeness from reference photo, identical facial structure and skin tone. Warm lighting, sunlight streaming through the window, cinematic composition, 8K resolution, highly detailed.

Ảnh: Gemini AI

Cảnh gói bánh chưng Tết Việt

Prompt: A heartwarming 8K photography shot of a Vietnamese family sitting on a woven mat on the floor wrapping Chung cake (Banh Chung) for Lunar New Year. Green Dong leaves, bamboo strings, and sticky rice are spread out. The father is teaching his young daughter how to tie the cake. Rustic atmosphere, cozy warm colors, blurred background showing a Kumquat tree. Exact face likeness from reference photo, identical facial structure and skin tone. High quality, sharp focus, emotive.

Ảnh theo phong cách hoạt hình 3D bé nhận lì xì, gia đình du xuân

Prompt: A cute 3D Disney-pixar style illustration of a little Vietnamese girl wearing a red Ao Dai and a pearl headband, receiving a red envelope from her grandmother. The grandmother has gray hair and wears a velvet Ao Dai. Background includes floating lanterns and yellow apricot blossoms. Exact face likeness from reference photo. Soft lighting, sparkling eyes, magical atmosphere, 3D render, C4D, vibrant textures.

Ảnh: Gemini AI

Prompt: A cheerful 3D animation style image of a family of four walking in a Tet flower market. The street is filled with pink peach blossoms and red lanterns. The characters have big expressive eyes and happy smiles. The father carries a peach branch on his shoulder. Exact face likeness from reference photo. Bright daylight, colorful, joyful energy, high fidelity.

Mẹo nhỏ để ảnh đẹp hơn

Tỉ lệ ảnh: Nếu dùng Midjourney, hãy thêm tham số tỉ lệ ở cuối. Ví dụ: --ar 16:9 (ảnh ngang cho máy tính/TV) hoặc --ar 9:16 (ảnh dọc cho điện thoại/Story).

Ánh sáng: Thêm Warm lighting (ánh sáng ấm) hoặc Golden hour (giờ vàng) để tạo cảm giác sum vầy, hạnh phúc.

Màu sắc: Nhấn mạnh Red and Gold color palette vì đây là hai màu chủ đạo của Tết.