Tốc độ giảm thường đến từ rác hệ thống, thiếu dung lượng, phần mềm lỗi thời hoặc các tiến trình ngầm chạy quá nhiều. Với 10 bước dưới đây, bạn hoàn toàn có thể “hồi sinh” tốc độ cho chiếc iPhone của mình.

Bạn hoàn toàn có thể “hồi sinh” tốc độ cho chiếc iPhone của mình chỉ bằng các bước đơn giản.

1. Cập nhật iOS lên phiên bản mới nhất

Hiện tại, iOS 26 là hệ điều hành mới nhất. Apple thường xuyên tung ra các bản cập nhật nhỏ như iOS 26.0.1, iOS 26.1… nhằm sửa lỗi và tối ưu hiệu năng.

Bạn có thể kiểm tra bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Nếu có bản cập nhật mới, hãy tiến hành nâng cấp.

Các bản cập nhật nhỏ thường giúp iPhone hoạt động ổn định và nhanh hơn. Riêng các bản cập nhật lớn như iOS 27, iOS 28… có thể làm chậm máy đời cũ do nhiều tính năng mới đòi hỏi cấu hình mạnh hơn.

Nếu iPhone của bạn nằm ở nhóm thiết bị hỗ trợ yếu, hãy cân nhắc kỹ trước khi nâng cấp lớn.

2. Khởi động lại iPhone

Đóng app không mang lại nhiều lợi ích, thay vào đó khởi động lại máy sẽ giúp giải phóng RAM và xử lý lỗi của các ứng dụng “cứng đầu”.

Với iPhone Face ID: Ấn Volume Up, Volume Down, giữ nút nguồn đến khi hiện thanh trượt tắt nguồn.

Với iPhone có nút Home: Giữ nút nguồn đến khi xuất hiện thanh trượt.

Sau khi máy tắt hẳn, giữ nút nguồn khoảng 5 giây để bật lại. Việc này không cần làm thường xuyên, nhưng mỗi lần thực hiện đều giúp hệ thống vận hành trơn tru hơn.

3. Tắt các tiến trình ngầm tự động

Chế độ Low Data Mode giúp hạn chế app chạy ngầm, hạn chế tải dữ liệu tự động và giảm tiêu hao tài nguyên.

Bật bằng cách vào Cài đặt > Di động > Tùy chọn dữ liệu di động > Chế độ dữ liệu thấp.

Bạn cũng có thể áp dụng cho Wi-Fi: Cài đặt > Wi-Fi > (biểu tượng i của mạng) > Chế độ dữ liệu thấp.

Việc hạn chế đồng bộ và tải nền có thể giúp iPhone phản hồi nhanh hơn đáng kể.

4. Giảm hiệu ứng đồ họa, tắt hiệu ứng trong suốt

iOS tích hợp nhiều hiệu ứng hình ảnh mượt mà nhưng đôi khi lại làm chậm máy, đặc biệt với thiết bị đời cũ. Hãy thử:

Tắt hiệu ứng chuyển động: Cài đặt > Trợ năng > Chuyển động > Giảm chuyển động.

Giảm độ trong suốt giao diện: Cài đặt > Trợ năng > Màn hình & Cỡ chữ > Giảm độ trong suốt.

Giảm hiệu ứng Liquid Glass (từ iOS 26 trở lên): Cài đặt > Màn hình & Độ sáng > Liquid Glass > chuyển từ Clear sang Tinted.

Các điều chỉnh này giúp giao diện nhẹ hơn và giảm tải cho CPU/GPU.

5. Xóa cookie và dữ liệu duyệt web

Safari lưu rất nhiều dữ liệu truy cập, dễ khiến iPhone chậm dần.

Để xóa: Cài đặt > Ứng dụng > Safari > Xóa lịch sử và dữ liệu trang web. Chọn “Toàn bộ lịch sử” để xoá sạch nhất.

Lưu ý: Safari sẽ không gợi ý URL cũ một thời gian và một số website có thể mất cài đặt ưa thích.

6. Giải phóng dung lượng bộ nhớ, càng trống càng nhanh

iPhone luôn hoạt động tốt nhất khi còn ít nhất 10GB hoặc 10% dung lượng trống.

Bạn có thể kiểm tra tại vào Cài đặt > Cài đặt chung > Dung lượng iPhone.

Tại đây bạn có thể xem ứng dụng nào chiếm nhiều chỗ nhất và các gợi ý dọn dẹp.

Xóa ứng dụng không cần thiết: Chọn App > Gỡ bỏ ứng dụng (giữ dữ liệu) hoặc Xóa ứng dụng (xóa hoàn toàn).

Xóa tin nhắn nặng: Tin nhắn chứa hình, video, âm thanh chiếm rất nhiều dung lượng. Bạn có thể xóa cả đoạn chat hoặc vào khung chat > tên người gửi > ảnh để xóa riêng ảnh hoặc video.

Thiết lập tin nhắn âm thanh tự xoá sau 2 phút tại Cài đặt > Ứng dụng > Tin nhắn > Tin nhắn âm thanh > Hết hạn: Sau 2 phút.

Xóa nhạc offline: Vào Cài đặt > Ứng dụng > Music > Nhạc đã tải về, vuốt để xoá theo nghệ sĩ, album hoặc bài hát.

Xóa ảnh và video: Ảnh/video là thủ phạm “ngốn” dung lượng nhiều nhất. Bạn có thể bật Ảnh iCloud để lưu ảnh lên đám mây hoặc sao lưu về máy Mac rồi xóa trên iPhone.

Đừng quên vào Đã xóa gần đây để xóa vĩnh viễn. Những album “rác tiềm năng” như Ảnh chụp màn hình, Burst, Video cũng rất đáng dọn.

7. Kiểm tra xem iPhone có bị giảm hiệu năng

Apple từng giới thiệu cơ chế giảm tốc thiết bị khi pin xuống cấp nhằm tránh tắt nguồn đột ngột.

Nếu dùng iOS 18 trở về trước: Vào Cài đặt > Pin > Tình trạng pin và sạc. Nếu thấy Below Peak Performance, bạn có thể tắt chế độ này.

Nếu dùng iOS 26 trở lên: Apple đổi tên tính năng thành Adaptive Power. Vào Cài đặt > Pin > Chế độ năng lượng và tắt Adaptive Power.

Tuy nhiên, tốt nhất là thay pin mới để không phải đánh đổi hiệu năng lấy sự ổn định.

8. Đưa iPhone về cài đặt gốc

Khi mọi biện pháp phần mềm không hiệu quả, bạn có thể cân nhắc xóa sạch dữ liệu và đặt lại như mới.

Lưu ý: Sao lưu trước. Sau đó vào Cài đặt > Cài đặt chung > Chuyển hoặc đặt lại iPhone > Xóa tất cả nội dung và cài đặt.

Khởi động lại máy, chọn khôi phục từ bản sao lưu. Nếu vấn đề vẫn còn, hãy xóa lần nữa và thiết lập như máy mới, không dùng bản sao lưu cũ để tránh đưa lỗi trở lại.

9. Nhờ Apple kiểm tra phần cứng

Nếu đã thử mọi cách mà iPhone vẫn chậm, có thể vấn đề đến từ: Chip xử lý lỗi; Bo mạch gặp vấn đề; Pin hỏng nặng; Linh kiện không tương thích.

Bạn có thể mang máy đến trung tâm Apple để chẩn đoán. Nếu thiết bị còn bảo hành, một số hạng mục có thể được sửa miễn phí.

10. Nếu tất cả đều thất bại, hãy nâng cấp iPhone

Khi chi phí sửa chữa quá cao hoặc máy đã quá cũ để tiếp tục hoạt động tốt, việc nâng cấp lên iPhone mớilà lựa chọn hợp lý.

Tham khảo các bài tư vấn chọn iPhone phù hợp nhu cầu và so sánh giá tốt nhất trước khi mua để tiết kiệm tối đa.