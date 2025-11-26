Vì sao cần đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú, thường trú? Việc đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú và thường trú là cần thiết để Nhà nước quản lý cư trú, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của công dân. Không thực hiện đúng quy định có thể bị xử phạt hành chính. Tiêu chí Thường trú Tạm trú Thông báo lưu trú Khái niệm Hình thức cư trú ổn định, lâu dài, không thời hạn tại một địa điểm. Hình thức cư trú có thời hạn, ngoài nơi thường trú. Thủ tục khai báo khi ở lại một địa điểm ngắn hạn dưới 30 ngày. Tính chất Ổn định lâu dài, gắn với nơi sinh sống chính thức. Tạm thời, ngắn hoặc trung hạn (tối đa 2 năm). Rất ngắn hạn, chỉ là thông báo tức thời. Thời hạn Không có thời hạn. Có thời hạn, tối đa 2 năm và có thể gia hạn. Dưới 30 ngày. Mục đích cư trú Sinh sống cố định, lâu dài. Học tập, làm việc, chữa bệnh, hoặc các lý do ở dài ngày. Thăm người thân, nghỉ tại khách sạn/nhà nghỉ, ở tạm vài ngày. Thủ tục Đăng ký với cơ quan công an; cần có chỗ ở hợp pháp. Đăng ký tạm trú với công an xã/phường tại nơi đến. Chỉ cần thông báo với công an địa phương hoặc cơ sở lưu trú thực hiện khai báo. Trách nhiệm thực hiện Công dân. Công dân. Chủ hộ, chủ nhà, khách sạn/nhà nghỉ hoặc người tiếp nhận khách. Giấy tờ/ghi nhận Được ghi vào Cơ sở dữ liệu quốc gia (thay sổ hộ khẩu). Ghi nhận trên hệ thống cư trú; trước đây có sổ tạm trú. Ghi nhận vào hệ thống lưu trú (nếu có), không cấp giấy. Quyền lợi liên quan Quyền bầu cử, học tập, thủ tục hành chính, hộ tịch. Hưởng dịch vụ công tại nơi tạm trú trong thời gian lưu trú. Không phát sinh quyền lợi cư trú; chỉ là thông báo. Yêu cầu pháp lý Chặt chẽ và phức tạp nhất. Trung bình, phải đăng ký đúng hạn. Đơn giản nhất.

Cách đăng ký tạm trú Cách 1: Chuẩn bị hồ sơ (tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp, bản sao CCCD/CMND) và nộp trực tiếp tại Công an cấp xã. Nộp lệ phí (nếu có) theo quy định. Cách 2: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Chọn mục đăng ký tạm trú, khai báo thông tin theo biểu mẫu. Xác nhận thông tin hồ sơ và nộp lệ phí (nếu có). Nhận kết quả theo ngày hẹn. Cách đăng ký tạm trú trên VNeID

Cách thông báo lưu trú Cách 1: Thông báo trực tiếp cho cơ quan đăng ký cư trú (Công an cấp xã) tại nơi lưu trú. Cách 2: Truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc ứng dụng VNeID. Chọn chức năng "Thông báo lưu trú". Điền thông tin người lưu trú, loại hình lưu trú, địa chỉ cụ thể và các thông tin cần thiết khác. Gửi yêu cầu và nhận kết quả (thủ tục này không mất phí). Lưu ý: người thông báo lưu trú có thể quét QR của cơ sở lưu trú để điền nhanh thông tin. Cách thông báo lưu trú trên VNeID