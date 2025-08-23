App Cache và App Data

Mỗi ứng dụng đều lưu trữ bộ nhớ đệm (cache) để tăng tốc độ tải. Mạng xã hội, trình duyệt hay ứng dụng streaming thường tạo ra cache khổng lồ vì xử lý nhiều hình ảnh, video. Về lâu dài, cache này chiếm hàng GB. Bạn có thể xóa cache để giải phóng ngay lập tức mà không mất đăng nhập.

Ngược lại, App Data chứa cài đặt và tài khoản cá nhân. Xóa dữ liệu đồng nghĩa ứng dụng trở về mặc định, bạn phải đăng nhập lại. Đây là giải pháp hữu ích nếu app gặp lỗi hoặc hiếm khi dùng. Vào Cài đặt > Ứng dụng > Bộ nhớ để chọn Xóa bộ nhớ đệm hoặc Xóa dữ liệu.

Tệp tải về cũ

Thư mục Download là “kho chứa” bị lãng quên: PDF cũ, ảnh đã lưu nơi khác, file APK, video dung lượng lớn… Chúng không có tác dụng gì ngoài việc “ngốn” bộ nhớ. Hãy mở Files by Google hoặc My Files, vào Downloads, rồi sắp xếp theo dung lượng hoặc thời gian để xóa những thứ không còn cần thiết.

Dữ liệu trình duyệt

Trình duyệt là nguồn rác khó lường. Mỗi trang web đều lưu ảnh cache, cookie để tải nhanh hơn, nhưng lâu dần lại chiếm nhiều chỗ và thậm chí gây lỗi khi tải trang.

Trên Chrome, mở menu ba chấm > Lịch sử > Quyền riêng tư & bảo mật > Xóa dữ liệu duyệt web. Bạn có thể chọn chỉ xóa ảnh và file đã lưu trong bộ nhớ đệm để giữ lại đăng nhập, hoặc xóa cả cookie để làm mới hoàn toàn.

Các trình duyệt khác như Samsung Internet hay Firefox cũng có tùy chọn tương tự.

Bản đồ offline

Google Maps hay các ứng dụng dẫn đường thường lưu bản đồ offline. Dù tiện lợi khi đi du lịch, dung lượng có thể rất lớn. Để xóa, vào Google Maps > ảnh hồ sơ > Bản đồ ngoại tuyến, chọn khu vực không còn cần và nhấn xóa. Bạn có thể tải lại bất cứ khi nào trước chuyến đi mới.

Tệp thừa sau khi gỡ ứng dụng

Không phải lúc nào gỡ cài đặt cũng xóa sạch. Một số ứng dụng, nhất là game nặng, để lại thư mục chứa dữ liệu. Để tìm, mở Trình quản lý tệp, bật hiển thị file ẩn, đi tới Bộ nhớ trong > Android > obb hoặc data. Xóa thư mục trùng tên với ứng dụng đã gỡ để giải phóng dung lượng.

Nội dung ẩn trong ứng dụng nhắn tin

WhatsApp, Telegram, Messenger thường tự động lưu mọi ảnh, video, âm thanh bạn nhận, ngay cả khi đã xóa trong cuộc trò chuyện. Theo thời gian, chúng chiếm dung lượng khổng lồ. Trong WhatsApp, vào Cài đặt > Bộ nhớ & dữ liệu > Quản lý bộ nhớ để kiểm tra dung lượng theo từng cuộc trò chuyện. Telegram và Messenger cũng có mục tương tự trong phần Dữ liệu & bộ nhớ.

Điện thoại Android của bạn đầy bộ nhớ không có nghĩa là phải xóa ảnh hay video quan trọng. Chỉ cần xử lý những file ẩn và dữ liệu thừa này, bạn có thể lấy lại hàng GB dung lượng và giúp máy chạy mượt mà hơn.

(Theo MakeUseOf)