Apple đang tăng tốc mở rộng sản xuất iPhone tại Ấn Độ, với năm nhà máy hoạt động, trong đó có hai cơ sở mới đi vào vận hành. Động thái này nằm trong chiến lược lâu dài nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc và hạn chế rủi ro từ các mức thuế cao áp lên hàng hóa xuất khẩu.

Theo nguồn tin của Bloomberg, Apple sẽ sản xuất đủ cả bốn phiên bản iPhone 17 tại Ấn Độ trước thời điểm ra mắt vào tháng tới. Đây là lần đầu tiên toàn bộ dòng iPhone mới, bao gồm cả bản Pro cao cấp, được xuất xưởng từ Ấn Độ ngay từ đầu.

Các nhà máy chủ lực tham gia đợt mở rộng lần này gồm cơ sở của Tập đoàn Tata tại Hosur (bang Tamil Nadu) và trung tâm sản xuất của Foxconn gần sân bay Bangalore. Tata Group ngày càng giữ vai trò lớn, với kế hoạch trong vòng hai năm tới sẽ đảm nhận tới một nửa sản lượng iPhone sản xuất tại Ấn Độ.

Dùng thử iPhone 16 Pro tại Apple Store Mumbai, Ấn Độ. Ảnh: Bloomberg

Song song với chuyển dịch địa lý, giá trị xuất khẩu iPhone từ Ấn Độ đã tăng mạnh. Trong bốn tháng tính từ tháng 4, kim ngạch xuất khẩu iPhone đạt 7,5 tỷ USD, gần bằng nửa con số 17 tỷ USD của cả năm tài khóa trước. Điều này cho thấy tốc độ mở rộng dây chuyền tại quốc gia Nam Á ngày càng nhanh.

Apple và Tata chưa đưa ra bình luận, trong khi Foxconn không phản hồi yêu cầu thông tin. Tuy nhiên, sự dịch chuyển đã rõ rệt: từ đầu năm nay, phần lớn nhu cầu iPhone tại Mỹ được đáp ứng từ các nhà máy ở Ấn Độ, giúp Apple hạn chế tác động từ các loại thuế quan liên quan đến Trung Quốc.

Bloomberg cho biết tâm điểm trong chiến lược iPhone 17 là một mẫu máy mỏng hơn, đi kèm hệ thống camera sau mới với khả năng quay video và zoom vượt trội. Đây cũng là lần đầu tiên trong 5 năm, Apple thiết kế lại đáng kể dòng sản phẩm cao cấp. Ngoài ra, Apple sẽ sản xuất mẫu iPhone 17e tại Ấn Độ, dự kiến ra mắt đầu năm sau, kế nhiệm iPhone 16e, đồng thời đã bàn kế hoạch cho iPhone 18.

Từ năm 2017, Apple bắt đầu lắp ráp iPhone SE tại Ấn Độ. Đến 2021, hãng và các đối tác tận dụng chính sách trợ cấp sản xuất của Thủ tướng Narendra Modi để mở rộng quy mô. Hiện Tata Group nổi lên là nhà lắp ráp iPhone bản địa duy nhất, sau khi mua lại nhà máy của Wistron ở Karnataka và nắm quyền kiểm soát cơ sở của Pegatron gần Chennai.

Việc mở rộng nhấn mạnh nỗ lực nhiều năm của Apple nhằm biến Ấn Độ thành trụ cột trong chiến lược sản xuất iPhone. Dù Mỹ đã áp mức thuế 50% lên Ấn Độ, iPhone cho đến nay vẫn được miễn trừ và không bị ảnh hưởng.

CEO Tim Cook mới đây cũng cam kết Apple sẽ đầu tư 600 tỷ USD vào Mỹ trong bốn năm tới, nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump miễn thuế cho iPhone sản xuất tại Ấn Độ. Ông khẳng định trong tương lai gần, phần lớn iPhone bán tại Mỹ sẽ được nhập khẩu từ Ấn Độ.

Với bước đi này, Apple đang biến Ấn Độ trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng iPhone toàn cầu, từng bước giảm rủi ro từ sự phụ thuộc vào Trung Quốc - quốc gia từng là “công xưởng” duy nhất của hãng trong suốt nhiều năm.

(Theo Bloomberg)