Theo Nghị quyết số 418 ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, mỗi phần quà trị giá 400.000 đồng sẽ được chuyển cho các đối tượng thụ hưởng gồm: người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Chính phủ giao Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID cho các đối tượng quy định.

Trường hợp cần thiết, UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương, UBND cấp xã tặng quà trực tiếp vào tài khoản đang hưởng phụ cấp, trợ cấp hàng tháng (nếu có) hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền, đảm bảo đúng đối tượng, thời hạn và các quy định có liên quan.

Cũng giống như đợt tặng quà trị giá 100.000 đồng cho mọi người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được coi là phương thức chính để người dân nhận số tiền 400.000 đồng theo Nghị quyết 418.

Các ngân hàng cũng đã có hướng dẫn chi tiết cho việc liên kết tài khoản ngân hàng để nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể đăng ký nhận tiền an sinh xã hội qua tài khoản mở tại các ngân hàng đã liên kết.

Các ngân hàng hướng dẫn liên kết tài khoản an sinh xã hội. Nguồn: VCB.

Để nhận tiền qua VNeID, người dân cần có tài khoản định danh điện tử VNeID cấp 2, đăng ký tài khoản ngân hàng và tích hợp vào tài khoản hưởng An sinh xã hội trên VNeID.

Theo đó, người dân có tài khoản ngân hàng cần thực hiện qua 4 bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục “An sinh xã hội”.

Bước 3: Chọn “Tài khoản hưởng An sinh xã hội”.

Bước 4: Chọn ngân hàng và nhập số tài khoản để liên kết.

Sau khi gửi yêu cầu, hệ thống sẽ báo đã tiếp nhận thành công và chuyển sang trạng thái chờ xử lý.

Theo Bộ Tài chính, tổng số đối tượng thụ hưởng trong đợt tặng quà này là 6.284.865 người trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, có 1.651.056 người có công với cách mạng và 4.633.809 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mức quà tặng là 400.000 đồng/người, bằng tiền.