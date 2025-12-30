Thời gian triển khai chính sách chi trả quà tặng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cũng chính là giai đoạn cao điểm khóa sổ và quyết toán cuối năm của toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), nhưng xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng và Nhà nước nên KBNN quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Để đảm bảo nguồn kinh phí quà tặng đến tay người dân nhanh và chính xác nhất, KBNN đã có công văn gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để thống nhất nội dung phối hợp đảm bảo triển khai nhiệm vụ kịp thời.

Cùng với đó, đơn vị đã chỉ đạo KBNN các khu vực khẩn trương, chủ động phối hợp với Sở Tài chính hạch toán bổ sung có mục tiêu ngân sách Trung ương cho ngân sách cấp tỉnh; đồng thời phối hợp với UBND cấp xã hạch toán bổ sung có mục tiêu ngân sách tỉnh cho ngân sách cấp xã theo phân bổ của UBND cấp tỉnh.

Kho bạc Nhà nước lập tổ hỗ trợ, bố trí công chức làm ngoài giờ để kịp chi trả quà Tết Nguyên đán.

KBNN cũng hướng dẫn các đơn vị thống nhất theo dõi, hạch toán kế toán đối với kinh phí tặng quà theo mã nguồn 26 (kinh phí tặng quà nhân dân) và theo mã mục lục ngân sách nhà nước cụ thể. KBNN nơi giao dịch có trách nhiệm phối hợp với UBND cấp xã nhập dự toán vào hệ thống TABMIS kịp thời.

KBNN yêu cầu các đơn vị KBNN sau khi nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán của UBND cấp xã gửi, KBNN nơi giao dịch phối hợp, đề nghị ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản chuyển tiền đến tài khoản của người nhận (đối với trường hợp đối tượng thụ hưởng có tài khoản tại ngân hàng) hoặc thực hiện tạm ứng tiền mặt cho cơ quan chuyên môn cấp xã để chi trả trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng (đối với trường hợp đối tượng thụ hưởng không có tài khoản tại ngân hàng).

Bên cạnh đó, KBNN chỉ đạo các đơn vị KBNN khẩn trương phối hợp với ngân hàng thương mại nơi KBNN mở tài khoản để đảm bảo tiền mặt khi các đơn vị có yêu cầu rút bằng tiền mặt.

Đáng chú ý, KBNN đã thành lập tổ hỗ trợ để hướng dẫn các đơn vị trong hệ thống KBNN thống nhất triển khai nhiệm vụ. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị trong hệ thống KBNN ưu tiên bố trí công chức lãnh đạo và các vị trí chuyên môn nghiệp vụ trực làm việc ngoài giờ, đảm bảo kịp thời thực hiện các công việc.

Trước đó, Thủ tướng đã ký Quyết định số 2814 bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2025 cho các địa phương hơn 2.513 tỷ đồng (từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương) để thực hiện tặng quà của Đảng, Nhà nước.

Trong ngày 28/12/2025, Bộ Tài chính đã thực hiện chuyển bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương và hoàn thành đồng bộ trên hệ thống TABMIS, cũng như có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố hướng dẫn một số nội dung về tài chính để khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tổng số đối tượng thụ hưởng là 6.284.865 người trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, có 1.651.056 người có công với cách mạng và 4.633.809 đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội. Mức quà tặng là 400.000 đồng/người, bằng tiền.

Việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 hoàn thành chậm nhất trong ngày 31/12/2025.