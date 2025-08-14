Trong ba ngày 10-12/8, dự án thiện nguyện Floriaid do học sinh Lê Minh Ngọc, lớp 11 Anh 2, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội) sáng lập đã mang những món quà ý nghĩa cho người dân và học sinh tại xã Mường Bo (Lào Cai). Nằm ở độ cao hơn 1.000m, Mường Bo là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nơi dịch vụ y tế và giáo dục còn hạn chế.

Floriaid phối hợp cùng các bác sĩ và chuyên gia tổ chức lớp học về sơ cứu y tế, hướng dẫn xử lý các tình huống khẩn cấp như đuối nước, hóc dị vật, chảy máu, gãy xương hay bong gân.

Các tình nguyện viên trao quà.

Người dân và học sinh còn được học cách nhận diện và sử dụng các cây thuốc mọc trong vườn nhà, từ đó khai thác bền vững nguồn dược liệu tự nhiên để chăm sóc sức khỏe. Mỗi gia đình được nhận sổ tay hướng dẫn sơ cứu và sử dụng dược liệu, giúp kiến thức được lưu giữ và lan tỏa.

Ngoài ra, đoàn trao tặng bồn nước sạch, nhu yếu phẩm và hỗ trợ xây dựng thư viện cộng đồng - nơi học sinh có thể tiếp cận sách vở, tài liệu về y tế và bảo vệ môi trường. Các tình nguyện viên còn dạy học sinh vệ sinh cá nhân, cắt móng tay, tập tự vệ cơ bản, chơi organ và tổ chức trò chơi giao lưu.

Hướng dẫn sơ cứu cơ bản cho bệnh nhân.

Những câu chuyện về học sinh nghèo vượt khó đạt học bổng hay tác động của biến đổi khí hậu như lũ quét, sạt lở cũng được chia sẻ, khơi dậy cảm hứng và ý thức bảo vệ môi trường.

Lê Minh Ngọc, người phụ trách Floriaid, chia sẻ: “Trao kiến thức là trao chìa khóa cho tương lai. Mỗi kỹ năng sơ cứu, mỗi bài học về dược liệu không chỉ giúp ích hôm nay mà còn là hành trang để cộng đồng Mường Bo tự tin chăm sóc sức khỏe và phát triển bền vững”.

Chương trình không chỉ dừng ở việc tặng quà mà hướng đến thay đổi lâu dài thông qua giáo dục. Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, các tình nguyện viên đã mang đến Mường Bo không chỉ kiến thức mà còn hy vọng về mỗi học sinh, người dân tại đây có một cuộc sống khỏe mạnh và tốt đẹp hơn.

Hàng chục triệu học sinh, sinh viên được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT Theo quy định mới nhất của Chính phủ, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên, tăng 20% so với trước đây.