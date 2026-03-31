Người dân có thể tra cứu BHXH trên iHanoi

Nếu chưa định danh thì hệ thống có thể không hiển thị dữ liệu BHXH

Trước khi thực hiện, bạn cần đảm bảo:

Điều kiện để tra cứu bảo hiểm xã hội trên iHanoi

Cách tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội trên iHanoi

Bước 1: Đăng nhập và xác thực tài khoản

Mở app iHanoi

Đăng nhập

Kiểm tra đã liên kết VNeID chưa

Bước 2: Truy cập mục tra cứu

Có 2 cách phổ biến:

Cách 1:

Vào Dịch vụ công

Chọn An sinh xã hội/Bảo hiểm xã hội

Cách 2 (nhanh hơn):

Nhấn biểu tượng tìm kiếm

Gõ: “bảo hiểm xã hội”

Bước 3: Chọn kết quả hiện ra

Bạn sẽ thấy các mục như:

Tra cứu BHYT

Đăng ký BHXH tự nguyện

Dịch vụ bảo hiểm

Bấm vào 1 mục phù hợp

Bước 4: Hệ thống sẽ tự điều hướng bạn đến các nền tảng chuyên biệt, bạn có thể chọn xem trên các ứng dụng:

Ứng dụng VssID: Đây là ứng dụng chính thức của BHXH Việt Nam, cho phép xem chi tiết quá trình đóng, hưởng và sổ BHXH điện tử.

Cổng thông tin BHXH Việt Nam: Truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx vào mục Tra cứu trực tuyến để tra cứu mã số BHXH hoặc quá trình tham gia bằng mã OTP.

Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Đăng nhập tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html để tra cứu quá trình đóng BHXH.

Bước 6: Xem thông tin hiển thị

Sau khi thực hiện các thao tác trên, hệ thống sẽ trả về kết quả:

Số tháng đã đóng BHXH

Thông tin tham gia BHYT

Mức lương đóng bảo hiểm

Lịch sử đóng theo từng giai đoạn

Dữ liệu được đồng bộ từ hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.