Điều kiện để tra cứu bảo hiểm xã hội trên iHanoi
Trước khi thực hiện, bạn cần đảm bảo:
- Đã cài đặt ứng dụng iHanoi
- Đã đăng nhập tài khoản
- Đã định danh điện tử (khuyến nghị liên kết với VNeID)
Nếu chưa định danh thì hệ thống có thể không hiển thị dữ liệu BHXH
Cách tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội trên iHanoi
Bước 1: Đăng nhập và xác thực tài khoản
- Mở app iHanoi
- Đăng nhập
- Kiểm tra đã liên kết VNeID chưa
Bước 2: Truy cập mục tra cứu
Có 2 cách phổ biến:
Cách 1:
- Vào Dịch vụ công
- Chọn An sinh xã hội/Bảo hiểm xã hội
Cách 2 (nhanh hơn):
- Nhấn biểu tượng tìm kiếm
- Gõ: “bảo hiểm xã hội”
Bước 3: Chọn kết quả hiện ra
Bạn sẽ thấy các mục như:
- Tra cứu BHYT
- Đăng ký BHXH tự nguyện
- Dịch vụ bảo hiểm
Bấm vào 1 mục phù hợp
Bước 4: Hệ thống sẽ tự điều hướng bạn đến các nền tảng chuyên biệt, bạn có thể chọn xem trên các ứng dụng:
- Ứng dụng VssID: Đây là ứng dụng chính thức của BHXH Việt Nam, cho phép xem chi tiết quá trình đóng, hưởng và sổ BHXH điện tử.
- Cổng thông tin BHXH Việt Nam: Truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx vào mục Tra cứu trực tuyến để tra cứu mã số BHXH hoặc quá trình tham gia bằng mã OTP.
- Cổng Dịch vụ công Quốc gia: Đăng nhập tại https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html để tra cứu quá trình đóng BHXH.
Bước 6: Xem thông tin hiển thị
Sau khi thực hiện các thao tác trên, hệ thống sẽ trả về kết quả:
- Số tháng đã đóng BHXH
- Thông tin tham gia BHYT
- Mức lương đóng bảo hiểm
- Lịch sử đóng theo từng giai đoạn
Dữ liệu được đồng bộ từ hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Kiểm tra số tháng đã đóng BHXH, BHYT
Số tháng đóng BHXH được hiển thị trực tiếp trong hồ sơ cá nhân. Bạn có thể xem:
- Tổng thời gian đã đóng
- Thời gian đóng liên tục
- Thời gian gián đoạn (nếu có)
Đây là cơ sở để tính các chế độ như hưu trí, thai sản, thất nghiệp.
Tra cứu mức lương đóng bảo hiểm xã hội
iHanoi cho phép xem mức lương làm căn cứ đóng BHXH theo từng giai đoạn.
Thông tin bao gồm:
- Mức lương đóng theo tháng
- Đơn vị sử dụng lao động
- Thời gian áp dụng
Dữ liệu này rất quan trọng để kiểm tra quyền lợi và đối chiếu với hợp đồng lao động.
Xem lịch sử tham gia bảo hiểm xã hội
Lịch sử tham gia BHXH bao gồm toàn bộ quá trình làm việc và đóng bảo hiểm của người lao động. Thông tin này được cung cấp đầy đủ trên ứng dụng VssID hoặc các cổng dịch vụ công liên quan.
Người dùng có thể xem chi tiết:
- Thời gian bắt đầu tham gia
- Các đơn vị đã đóng BHXH
- Giai đoạn thay đổi công việc
Tại sao nên tra cứu BHXH định kỳ?
Việc kiểm tra thường xuyên mang lại nhiều lợi ích:
- Phát hiện sai sót kịp thời
- Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm
- Tránh thiếu thời gian đóng khi làm thủ tục
- Theo dõi quá trình làm việc rõ ràng
Đây là khuyến nghị từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với người lao động.
Xử lý khi phát hiện sai sót thông tin
Nếu phát hiện dữ liệu không chính xác, người lao động cần:
- Đối chiếu với hợp đồng lao động
- Liên hệ đơn vị sử dụng lao động
- Gửi yêu cầu điều chỉnh tới cơ quan BHXH
Không nên bỏ qua vì có thể ảnh hưởng đến quyền lợi sau này.
Cách tải bảng kê tham gia BHXH
Một số trường hợp cho phép tải dữ liệu. Để tải bảng kê tham gia BHXH, bạn làm như sau:
- Vào mục thông tin BHXH
- Chọn Xuất file/Tải dữ liệu (nếu có)
- Lưu về điện thoại
Nếu không tải được, người dùng cần truy cập ứng dụng VssID hoặc cổng thông tin của cơ quan BHXH để thực hiện chức năng này.