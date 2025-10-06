Trong vòng 1 tháng vừa qua, hệ thống camera AI trên khắp các đường phố TPHCM đã phát hiện, ghi nhận hơn 3.100 trường hợp vi phạm giao thông.
Ngày 6/10, Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách 200 ô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát từ ngày 1/9 tới 30/9.
Danh sách 200 ô tô bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội như sau:
|BIỂN KIỂM SOÁT XE
|NGÀY VI PHẠM
|THỜI GIAN VI PHẠM
|12A-239.35T
|05-09-2025
|06:09
|14A-331.88T
|07-09-2025
|12:50
|14A-436.82T
|02-09-2025
|14:19
|14A-552.06T
|16-09-2025
|11:27
|14A-895.14T
|15-09-2025
|12:54
|14A-903.87T
|25-09-2025
|10:38
|14K-045.72T
|12-09-2025
|15:32
|15A-858.65T
|27-09-2025
|17:07
|15D-040.56T
|29-09-2025
|15:58
|15K-118.54T
|29-09-2025
|16:28
|15K-543.67T
|28-09-2025
|14:57
|15K-638.20T
|26-09-2025
|15:52
|17A-039.39T
|14-09-2025
|22:42
|17A-239.99T
|27-09-2025
|16:46
|17A-378.90T
|23-09-2025
|20:43
|17A-413.38T
|16-09-2025
|09:34
|17A-505.42T
|29-09-2025
|19:09
|17A-597.50T
|05-09-2025
|22:06
|17H-028.62V
|20-09-2025
|15:23
|18A-226.36T
|09-09-2025
|15:48
|18A-262.43T
|25-09-2025
|19:28
|18A-364.25T
|09-09-2025
|12:11
|18A-552.48T
|27-09-2025
|09:49
|19A-538.64T
|17-09-2025
|10:58
|19A-644.33T
|18-09-2025
|11:16
|19A-761.13T
|18-09-2025
|06:26
|19E-003.24V
|24-09-2025
|15:43
|20A-081.23T
|24-09-2025
|12:47
|20A-192.88T
|13-09-2025
|10:47
|20A-341.72T
|30-09-2025
|07:47
|21A-164.41T
|16-09-2025
|14:28
|28A-254.29T
|10-09-2025
|15:38
|28A-281.60T
|20-09-2025
|01:11
|28G-000.09V
|16-09-2025
|12:58
|28H-010.92V
|16-09-2025
|19:44
|29A-349.10T
|15-09-2025
|19:29
|29A-555.71T
|28-09-2025
|13:14
|29A-766.66T
|17-09-2025
|15:10
|29B-175.47V
|16-09-2025
|16:31
|29B-417.91V
|18-09-2025
|02:30
|29C-153.38V
|12-09-2025
|10:47
|29C-595.74V
|08-09-2025
|13:16
|29D-516.07T
|23-09-2025
|15:37
|29D-590.82T
|08-09-2025
|09:31
|29D-591.92T
|24-09-2025
|18:23
|29E-013.47V
|23-09-2025
|08:21
|29E-017.10V
|07-09-2025
|13:44
|29E-040.13V
|02-09-2025
|13:42
|29E-045.08V
|05-09-2025
|09:54
|29E-075.85V
|16-09-2025
|21:11
|29E-076.57V
|17-09-2025
|16:12
|29E-078.16V
|28-09-2025
|14:47
|29E-083.14V
|27-09-2025
|20:24
|29E-090.28V
|18-09-2025
|11:22
|29E-090.87V
|22-09-2025
|08:54
|29E-092.25V
|26-09-2025
|10:51
|29E-094.25V
|26-09-2025
|11:39
|29E-097.50V
|17-09-2025
|16:33
|29E-100.43V
|21-09-2025
|03:40
|29E-113.97V
|01-09-2025
|17:24
|29E-129.97V
|22-09-2025
|15:51
|29E-204.49V
|14-09-2025
|14:45
|29E-236.11V
|15-09-2025
|11:47
|29E-247.12V
|08-09-2025
|09:52
|29E-284.03V
|16-09-2025
|18:09
|29E-284.05V
|15-09-2025
|11:07
|29E-323.56V
|17-09-2025
|15:38
|29E-328.46V
|01-09-2025
|18:30
|29E-330.37V
|17-09-2025
|15:59
|29E-331.97V
|01-09-2025
|23:37
|29E-341.02V
|18-09-2025
|02:11
|29E-361.76V
|25-09-2025
|17:02
|29E-370.54V
|29-09-2025
|10:21
|29E-388.44V
|15-09-2025
|18:15
|29E-389.24V
|07-09-2025
|12:03
|29E-403.63V
|24-09-2025
|19:17
|29E-408.52V
|29-09-2025
|13:04
|29H-200.94T
|10-09-2025
|16:59
|29H-870.40V
|02-09-2025
|17:23
|29H-911.73V
|14-09-2025
|12:55
|29H-915.93V
|01-09-2025
|16:40
|29H-941.58V
|01-09-2025
|17:07
|29H-942.27V
|09-09-2025
|14:15
|29H-942.90V
|09-09-2025
|10:59
|29H-948.15V
|15-09-2025
|12:50
|29H-970.61V
|21-09-2025
|15:21
|29H-974.60V
|11-09-2025
|12:26
|29H-976.80V
|17-09-2025
|16:26
|29H-978.60V
|14-09-2025
|14:11
|29K-016.27V
|08-09-2025
|10:33
|29K-019.88V
|09-09-2025
|08:21
|29K-028.63V
|18-09-2025
|15:57
|29K-029.83V
|23-09-2025
|21:29
|29K-078.10V
|23-09-2025
|14:33
|29K-085.63V
|05-09-2025
|08:32
|29K-092.35V
|04-09-2025
|20:53
|29K-097.57V
|18-09-2025
|19:50
|29K-125.23V
|29-09-2025
|11:11
|29K-134.46V
|17-09-2025
|14:39
|29K-134.84V
|13-09-2025
|09:46
|29K-138.47V
|12-09-2025
|10:39
|29LD-040.50T
|17-09-2025
|09:45
|29Y-4677T
|05-09-2025
|13:46
|29Y-4677T
|03-09-2025
|11:20
|30A-829.51V
|24-09-2025
|10:21
|30A-829.51V
|23-09-2025
|15:06
|30A-829.51V
|19-09-2025
|15:02
|30A-851.36T
|24-09-2025
|15:45
|30B-104.41T
|28-09-2025
|06:29
|30B-104.41T
|11-09-2025
|13:37
|30E-045.54T
|02-09-2025
|19:48
|30E-222.58T
|19-09-2025
|10:30
|30E-306.50V
|29-09-2025
|14:17
|30E-306.50V
|24-09-2025
|11:30
|30E-324.08V
|22-09-2025
|00:13
|30E-358.56T
|29-09-2025
|19:20
|30E-645.21T
|21-09-2025
|09:44
|30E-725.51T
|28-09-2025
|20:31
|30F-195.51T
|27-09-2025
|12:40
|30F-292.60T
|08-09-2025
|15:28
|30F-397.31T
|24-09-2025
|06:10
|30F-516.06T
|11-09-2025
|09:40
|30F-770.80T
|18-09-2025
|19:56
|30F-781.94T
|03-09-2025
|09:02
|30G-171.61T
|16-09-2025
|09:22
|30G-202.63T
|26-09-2025
|11:44
|30G-404.24T
|13-09-2025
|09:20
|30G-517.85T
|06-09-2025
|11:19
|30G-590.38T
|10-09-2025
|11:19
|30G-640.72T
|18-09-2025
|14:58
|30G-893.99T
|04-09-2025
|13:47
|30H-090.58V
|30-09-2025
|11:11
|30H-246.39T
|12-09-2025
|14:51
|30H-587.59T
|17-09-2025
|20:29
|30H-606.87T
|15-09-2025
|15:27
|30H-854.99T
|30-09-2025
|09:20
|30H-866.91T
|13-09-2025
|20:57
|30H-989.18T
|06-09-2025
|19:38
|30K-007.22T
|28-09-2025
|06:26
|30K-1987T
|06-09-2025
|19:43
|30K-220.01T
|11-09-2025
|13:43
|30K-578.07T
|27-09-2025
|12:34
|30K-694.23T
|15-09-2025
|15:56
|30K-695.74T
|26-09-2025
|04:39
|30K-735.65T
|18-09-2025
|08:01
|30K-810.05T
|28-09-2025
|19:36
|30K-882.85T
|28-09-2025
|14:59
|30K-882.85T
|26-09-2025
|19:10
|30L-018.86T
|25-09-2025
|19:54
|30L-069.51T
|10-09-2025
|19:57
|30L-109.98T
|11-09-2025
|15:50
|30L-189.07T
|29-09-2025
|14:59
|30L-290.71T
|21-09-2025
|14:49
|30L-858.40T
|05-09-2025
|09:38
|30L-907.28T
|10-09-2025
|00:38
|30L-986.94T
|26-09-2025
|11:55
|30M-370.17T
|12-09-2025
|12:08
|30M-441.18T
|12-09-2025
|19:19
|30M-442.33T
|10-09-2025
|22:03
|30M-710.95T
|13-09-2025
|09:51
|30M-991.11T
|26-09-2025
|13:26
|34A-581.91T
|27-09-2025
|06:21
|34A-790.37T
|10-09-2025
|05:44
|34A-986.62T
|05-09-2025
|16:05
|34D-035.19T
|16-09-2025
|06:22
|34G-000.20V
|25-09-2025
|19:15
|34H-063.03V
|09-09-2025
|17:12
|34L-6266T
|04-09-2025
|15:51
|35A-268.36T
|14-09-2025
|11:17
|36A-468.09T
|03-09-2025
|10:54
|36A-910.00T
|14-09-2025
|13:11
|36B-118.17T
|07-09-2025
|12:48
|36E-005.03V
|27-09-2025
|05:08
|36H-118.13V
|20-09-2025
|11:16
|36H-137.56V
|11-09-2025
|17:25
|36H-139.56V
|17-09-2025
|12:06
|36H-158.97V
|14-09-2025
|13:50
|37A-964.60T
|09-09-2025
|12:07
|38D-014.44T
|09-09-2025
|19:47
|51A-564.07T
|20-09-2025
|16:05
|73A-054.27T
|11-09-2025
|16:26
|88A-837.52T
|23-09-2025
|07:31
|88B-065.13T
|22-09-2025
|05:35
|88H-040.30V
|23-09-2025
|16:26
|88H-041.57V
|17-09-2025
|15:52
|89A-230.89T
|24-09-2025
|21:39
|89A-471.67T
|29-09-2025
|11:39
|89A-776.12T
|24-09-2025
|16:18
|89C-107.83T
|27-09-2025
|19:24
|89C-302.64T
|26-09-2025
|19:29
|89H-038.84V
|16-09-2025
|21:26
|89H-045.91V
|11-09-2025
|15:40
|89H-047.51V
|17-09-2025
|15:01
|89H-080.82V
|25-09-2025
|13:58
|90A-003.38T
|27-09-2025
|21:15
|90A-296.32T
|23-09-2025
|05:09
|98A-585.57T
|27-09-2025
|17:07
|98A-901.44T
|13-09-2025
|12:43
|98C-209.45T
|06-09-2025
|09:31
|99A-619.11T
|20-09-2025
|09:48
Theo Cục CSGT (Bộ Công an), trong ngày đầu được lắp đặt, camera AI trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội) đã phát hiện hàng loạt xe đi vào làn đường dành cho xe buýt nhanh (BRT).
Từ 0h ngày 1/10, hệ thống camera AI được Công an Ninh Bình đưa vào sử dụng, triển khai xử phạt đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ.