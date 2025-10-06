Ngày 6/10, Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách 200 ô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát từ ngày 1/9 tới 30/9.

Danh sách 200 ô tô bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội như sau:

BIỂN KIỂM SOÁT XE NGÀY VI PHẠM THỜI GIAN VI PHẠM
12A-239.35T 05-09-2025 06:09
14A-331.88T 07-09-2025 12:50
14A-436.82T 02-09-2025 14:19
14A-552.06T 16-09-2025 11:27
14A-895.14T 15-09-2025 12:54
14A-903.87T 25-09-2025 10:38
14K-045.72T 12-09-2025 15:32
15A-858.65T 27-09-2025 17:07
15D-040.56T 29-09-2025 15:58
15K-118.54T 29-09-2025 16:28
15K-543.67T 28-09-2025 14:57
15K-638.20T 26-09-2025 15:52
17A-039.39T 14-09-2025 22:42
17A-239.99T 27-09-2025 16:46
17A-378.90T 23-09-2025 20:43
17A-413.38T 16-09-2025 09:34
17A-505.42T 29-09-2025 19:09
17A-597.50T 05-09-2025 22:06
17H-028.62V 20-09-2025 15:23
18A-226.36T 09-09-2025 15:48
18A-262.43T 25-09-2025 19:28
18A-364.25T 09-09-2025 12:11
18A-552.48T 27-09-2025 09:49
19A-538.64T 17-09-2025 10:58
19A-644.33T 18-09-2025 11:16
19A-761.13T 18-09-2025 06:26
19E-003.24V 24-09-2025 15:43
20A-081.23T 24-09-2025 12:47
20A-192.88T 13-09-2025 10:47
20A-341.72T 30-09-2025 07:47
21A-164.41T 16-09-2025 14:28
28A-254.29T 10-09-2025 15:38
28A-281.60T 20-09-2025 01:11
28G-000.09V 16-09-2025 12:58
28H-010.92V 16-09-2025 19:44
29A-349.10T 15-09-2025 19:29
29A-555.71T 28-09-2025 13:14
29A-766.66T 17-09-2025 15:10
29B-175.47V 16-09-2025 16:31
29B-417.91V 18-09-2025 02:30
29C-153.38V 12-09-2025 10:47
29C-595.74V 08-09-2025 13:16
29D-516.07T 23-09-2025 15:37
29D-590.82T 08-09-2025 09:31
29D-591.92T 24-09-2025 18:23
29E-013.47V 23-09-2025 08:21
29E-017.10V 07-09-2025 13:44
29E-040.13V 02-09-2025 13:42
29E-045.08V 05-09-2025 09:54
29E-075.85V 16-09-2025 21:11
29E-076.57V 17-09-2025 16:12
29E-078.16V 28-09-2025 14:47
29E-083.14V 27-09-2025 20:24
29E-090.28V 18-09-2025 11:22
29E-090.87V 22-09-2025 08:54
29E-092.25V 26-09-2025 10:51
29E-094.25V 26-09-2025 11:39
29E-097.50V 17-09-2025 16:33
29E-100.43V 21-09-2025 03:40
29E-113.97V 01-09-2025 17:24
29E-129.97V 22-09-2025 15:51
29E-204.49V 14-09-2025 14:45
29E-236.11V 15-09-2025 11:47
29E-247.12V 08-09-2025 09:52
29E-284.03V 16-09-2025 18:09
29E-284.05V 15-09-2025 11:07
29E-323.56V 17-09-2025 15:38
29E-328.46V 01-09-2025 18:30
29E-330.37V 17-09-2025 15:59
29E-331.97V 01-09-2025 23:37
29E-341.02V 18-09-2025 02:11
29E-361.76V 25-09-2025 17:02
29E-370.54V 29-09-2025 10:21
29E-388.44V 15-09-2025 18:15
29E-389.24V 07-09-2025 12:03
29E-403.63V 24-09-2025 19:17
29E-408.52V 29-09-2025 13:04
29H-200.94T 10-09-2025 16:59
29H-870.40V 02-09-2025 17:23
29H-911.73V 14-09-2025 12:55
29H-915.93V 01-09-2025 16:40
29H-941.58V 01-09-2025 17:07
29H-942.27V 09-09-2025 14:15
29H-942.90V 09-09-2025 10:59
29H-948.15V 15-09-2025 12:50
29H-970.61V 21-09-2025 15:21
29H-974.60V 11-09-2025 12:26
29H-976.80V 17-09-2025 16:26
29H-978.60V 14-09-2025 14:11
29K-016.27V 08-09-2025 10:33
29K-019.88V 09-09-2025 08:21
29K-028.63V 18-09-2025 15:57
29K-029.83V 23-09-2025 21:29
29K-078.10V 23-09-2025 14:33
29K-085.63V 05-09-2025 08:32
29K-092.35V 04-09-2025 20:53
29K-097.57V 18-09-2025 19:50
29K-125.23V 29-09-2025 11:11
29K-134.46V 17-09-2025 14:39
29K-134.84V 13-09-2025 09:46
29K-138.47V 12-09-2025 10:39
29LD-040.50T 17-09-2025 09:45
29Y-4677T 05-09-2025 13:46
29Y-4677T 03-09-2025 11:20
30A-829.51V 24-09-2025 10:21
30A-829.51V 23-09-2025 15:06
30A-829.51V 19-09-2025 15:02
30A-851.36T 24-09-2025 15:45
30B-104.41T 28-09-2025 06:29
30B-104.41T 11-09-2025 13:37
30E-045.54T 02-09-2025 19:48
30E-222.58T 19-09-2025 10:30
30E-306.50V 29-09-2025 14:17
30E-306.50V 24-09-2025 11:30
30E-324.08V 22-09-2025 00:13
30E-358.56T 29-09-2025 19:20
30E-645.21T 21-09-2025 09:44
30E-725.51T 28-09-2025 20:31
30F-195.51T 27-09-2025 12:40
30F-292.60T 08-09-2025 15:28
30F-397.31T 24-09-2025 06:10
30F-516.06T 11-09-2025 09:40
30F-770.80T 18-09-2025 19:56
30F-781.94T 03-09-2025 09:02
30G-171.61T 16-09-2025 09:22
30G-202.63T 26-09-2025 11:44
30G-404.24T 13-09-2025 09:20
30G-517.85T 06-09-2025 11:19
30G-590.38T 10-09-2025 11:19
30G-640.72T 18-09-2025 14:58
30G-893.99T 04-09-2025 13:47
30H-090.58V 30-09-2025 11:11
30H-246.39T 12-09-2025 14:51
30H-587.59T 17-09-2025 20:29
30H-606.87T 15-09-2025 15:27
30H-854.99T 30-09-2025 09:20
30H-866.91T 13-09-2025 20:57
30H-989.18T 06-09-2025 19:38
30K-007.22T 28-09-2025 06:26
30K-1987T 06-09-2025 19:43
30K-220.01T 11-09-2025 13:43
30K-578.07T 27-09-2025 12:34
30K-694.23T 15-09-2025 15:56
30K-695.74T 26-09-2025 04:39
30K-735.65T 18-09-2025 08:01
30K-810.05T 28-09-2025 19:36
30K-882.85T 28-09-2025 14:59
30K-882.85T 26-09-2025 19:10
30L-018.86T 25-09-2025 19:54
30L-069.51T 10-09-2025 19:57
30L-109.98T 11-09-2025 15:50
30L-189.07T 29-09-2025 14:59
30L-290.71T 21-09-2025 14:49
30L-858.40T 05-09-2025 09:38
30L-907.28T 10-09-2025 00:38
30L-986.94T 26-09-2025 11:55
30M-370.17T 12-09-2025 12:08
30M-441.18T 12-09-2025 19:19
30M-442.33T 10-09-2025 22:03
30M-710.95T 13-09-2025 09:51
30M-991.11T 26-09-2025 13:26
34A-581.91T 27-09-2025 06:21
34A-790.37T 10-09-2025 05:44
34A-986.62T 05-09-2025 16:05
34D-035.19T 16-09-2025 06:22
34G-000.20V 25-09-2025 19:15
34H-063.03V 09-09-2025 17:12
34L-6266T 04-09-2025 15:51
35A-268.36T 14-09-2025 11:17
36A-468.09T 03-09-2025 10:54
36A-910.00T 14-09-2025 13:11
36B-118.17T 07-09-2025 12:48
36E-005.03V 27-09-2025 05:08
36H-118.13V 20-09-2025 11:16
36H-137.56V 11-09-2025 17:25
36H-139.56V 17-09-2025 12:06
36H-158.97V 14-09-2025 13:50
37A-964.60T 09-09-2025 12:07
38D-014.44T 09-09-2025 19:47
51A-564.07T 20-09-2025 16:05
73A-054.27T 11-09-2025 16:26
88A-837.52T 23-09-2025 07:31
88B-065.13T 22-09-2025 05:35
88H-040.30V 23-09-2025 16:26
88H-041.57V 17-09-2025 15:52
89A-230.89T 24-09-2025 21:39
89A-471.67T 29-09-2025 11:39
89A-776.12T 24-09-2025 16:18
89C-107.83T 27-09-2025 19:24
89C-302.64T 26-09-2025 19:29
89H-038.84V 16-09-2025 21:26
89H-045.91V 11-09-2025 15:40
89H-047.51V 17-09-2025 15:01
89H-080.82V 25-09-2025 13:58
90A-003.38T 27-09-2025 21:15
90A-296.32T 23-09-2025 05:09
98A-585.57T 27-09-2025 17:07
98A-901.44T 13-09-2025 12:43
98C-209.45T 06-09-2025 09:31
  99A-619.11T 20-09-2025 09:48