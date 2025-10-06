Ngày 6/10, Phòng CSGT Hà Nội công bố danh sách 200 ô tô vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, được ghi nhận qua hệ thống camera giám sát từ ngày 1/9 tới 30/9.

Danh sách 200 ô tô bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội như sau: