Trong không khí sôi nổi của mùa tuyển quân, anh Nguyễn Đức Hoà (23 tuổi, thôn 3, xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh), một hướng dẫn viên du lịch trẻ đang có công việc và thu nhập ổn định, đã gác lại công việc để xin nhập ngũ.

Hoà cho biết, anh từng theo học tại Đại học Hạ Long, Khoa Du lịch, ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Sau khi tốt nghiệp, anh nhanh chóng tìm được công việc đúng chuyên ngành - làm hướng dẫn viên du lịch tại các điểm tham quan nổi tiếng ở Quảng Ninh.

Anh Nguyễn Đức Hòa viết đơn tình nguyện nhập ngũ ở tuổi 23. Ảnh: Phạm Công

Theo chia sẻ của Hòa, nếu đi dẫn tour đều đặn khoảng 18 ngày mỗi tháng, thu nhập của anh có thể gần 20 triệu đồng. Đây là một con số đáng mơ ước đối với nhiều bạn trẻ ở độ tuổi 23.

Thế nhưng, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà thuận lợi, Hoà quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026.

Quyết định này không phải bộc phát mà đã được anh suy nghĩ kỹ lưỡng trong thời gian dài. Chia sẻ về lý do, Hoà cho biết, anh mong muốn được rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội, nơi đề cao tính kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh ông Quản Minh Cường thắp đuốc tại buổi lễ giao quân. Ảnh: Phạm Công

“Đây là cơ hội để tôi trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Gia đình luôn ủng hộ quyết định của tôi. Bố mẹ chỉ dặn tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ”, anh Hòa cho biết.

Sau khi viết đơn tình nguyện, anh Hòa sẽ tham gia quân ngũ tại Tiểu đoàn 105, Sư đoàn 363 Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ngày hội tuyển quân ở Quảng Ninh diễn ra tại 10 điểm giao quân trong toàn tỉnh. Ảnh: Phạm Công

Anh Hòa đã chuẩn bị đồ đạc từ nhiều ngày trước, sắp xếp gọn gàng từng bộ quần áo, vật dụng cá nhân cần thiết cho hành trình mới. Sáng sớm nay (4/3), trước giờ lên đường làm các thủ tục cần thiết, cả gia đình quây quần bên mâm cơm giản dị. Bữa sáng đầm ấm là lời động viên thầm lặng dành cho người con trai sắp bước vào môi trường mới.

Những tân binh được hướng dẫn kiểm tra quân tư trang trước giờ tới nơi huấn luyện. Ảnh: Phạm Công

Theo thông tin, sáng nay 4/3, hơn 2.300 thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Ninh lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Lễ giao nhận quân năm 2026 được tổ chức đồng loạt tại 10 điểm giao quân trong toàn tỉnh với không khí trang trọng, an toàn, trở thành ngày hội của toàn dân, ngày hội của tuổi trẻ vùng mỏ.

Năm nay, hơn 2.300 thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Ninh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Phạm Công

Quang cảnh lễ giao nhận quân tại Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công