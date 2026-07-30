Theo Điều 8, Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, khi SIM được chuyển sang một thiết bị khác, chủ thuê bao cần thực hiện xác thực lại khuôn mặt (sinh trắc học) trong vòng 2 giờ.

Thông tin sinh trắc học phải được đối chiếu, bảo đảm phù hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu căn cước công dân (CCCD) đã được nhà mạng lưu trữ theo quy định.

Việc bổ sung xác thực sinh trắc học khi đổi thiết bị giúp hạn chế nguy cơ kẻ gian sử dụng SIM bị đánh cắp để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Việc bổ sung xác thực sinh trắc học khi đổi thiết bị giúp tăng lớp bảo vệ cho thuê bao, hạn chế nguy cơ kẻ gian sử dụng SIM bị đánh cắp để chiếm đoạt mã OTP, truy cập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo.

Theo Thông tư 08, xác thực sinh trắc học là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm người chuyển SIM sang thiết bị mới là chính chủ thuê bao.

Trường hợp không hoàn tất xác thực, nhà mạng sẽ tạm dừng dịch vụ và xử lý thuê bao theo lộ trình: khóa 1 chiều (khóa chiều gọi đi, tin nhắn và dữ liệu) sau 2 giờ; khóa 2 chiều (khóa toàn bộ chức năng nghe, gọi, nhắn tin và dữ liệu) sau 30 ngày (kể từ ngày bị khóa 1 chiều); nhà mạng sẽ thanh lý hợp đồng và thu hồi số thuê bao vĩnh viễn sau 5 ngày tiếp theo.

Do vậy, người dùng nên hoàn tất xác thực ngay sau khi chuyển SIM sang thiết bị mới để bảo đảm liên lạc không bị gián đoạn.

Các bước xác thực thông tin thuê bao Viettel sau khi chuyển SIM sang thiết bị mới

Người dùng có thể dễ dàng chủ động xác thực thuê bao ngay trên ứng dụng Viettel Tammi mà không cần phải đến điểm giao dịch. Việc xác thực này hoàn toàn miễn phí.

Bước 1: Mở ứng dụng Viettel Tammi và đăng nhập bằng số điện thoại vừa thực hiện đổi máy.

Bước 2: Chọn chức năng “Xác thực đổi máy” (gõ “Xác thực đổi máy” vào ô tìm kiếm trên ứng dụng hoặc chọn tab MyViettel và truy cập tiện ích “Xác thực đổi máy”).

Bước 3: Chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn của hệ thống (trong một số trường hợp do chất lượng hình ảnh chưa bảo đảm, khách hàng cần thực hiện quét NFC trên căn cước công dân để hoàn tất xác thực).

Bước 4: Chờ hệ thống kiểm tra thông tin và thông báo “Xác thực thành công”.

Với nhóm người dùng lớn tuổi, người không sử dụng smartphone hoặc gặp khó khăn khi thao tác trên ứng dụng, khách hàng có thể tới các điểm giao dịch của Viettel trên toàn quốc để được nhân viên hỗ trợ đối chiếu dữ liệu trực tiếp.

Lưu ý, khi tự xác thực qua ứng dụng, người dùng cần thực hiện ở môi trường đủ ánh sáng, tháo bỏ kính râm, khẩu trang và mũ để hệ thống camera nhận diện khuôn mặt chính xác và nhanh nhất.