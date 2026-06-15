Để hỗ trợ khách hàng khôi phục liên lạc sau khi bị khóa SIM theo quy định, Viettel Telecom đã bố trí nhân lực hỗ trợ tối đa tại tất cả các điểm tiếp xúc khách hàng đến tận tối.

Theo thông tin từ Cục Viễn thông, từ 0h00 ngày 15/6, các nhà mạng sẽ phải tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với thuê bao xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Viettel Telecom cho biết, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu đột biến này và tạo điều kiện tối đa cho người dân khôi phục liên lạc trong thời gian sớm nhất, Viettel Telecom đã chủ động điều chỉnh thời gian phục vụ tại tất cả các điểm giao dịch Viettel trên toàn quốc.

Theo đó, giờ mở cửa là 7h (sớm 1h so với thông thường) và đóng cửa vào lúc 20h tối trên toàn hệ thống. Đặc biệt, thấu hiểu đặc thù công việc ca kíp của công nhân, tại các địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất, các cửa hàng Viettel sẽ tiếp tục mở cửa muộn hơn 20h00, duy trì hoạt động cho đến khi phục vụ xong những khách hàng cuối cùng tan ca đến giao dịch.

Như thông báo trước đó, đúng 0h ngày 15/6, Viettel Telecom đã khóa một chiều của hơn 5 triệu thuê bao chưa thực hiện các quy định của Thông tư 08.

Đây là biện pháp bắt buộc theo lộ trình của cơ quan quản lý Nhà nước nhằm làm sạch không gian mạng, bảo vệ an toàn thông tin và tài sản cho người sử dụng viễn thông.

Để hỗ trợ khách hàng khôi phục liên lạc một cách nhanh chóng, Viettel Telecom đã bố trí nhân lực hỗ trợ tối đa tại tất cả các điểm tiếp xúc khách hàng.

Đồng thời, Tổng công ty cũng thiết lập và duy trì bộ máy điều hành hoạt động 24/24h để theo dõi sát sao lưu lượng giao dịch từng giờ, kịp thời nắm bắt tình hình thực tế tại các địa phương nhằm điều chỉnh, phân luồng và xử lý ngay lập tức mọi vấn đề phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tắc nghẽn hệ thống hay ùn ứ tại cửa hàng.

Viettel tiếp tục khuyến nghị khách hàng bị khóa 1 chiều tự mở khóa tại nhà thông qua app My Viettel, Viettel Tammi và VneID để tiết kiệm thời gian di chuyển và chờ đợi.

Đặc biệt, đường dây nóng phục vụ tận nhà cho khách hàng cao tuổi, người khuyết tật vẫn hoạt động bình thường để không ai bị gián đoạn liên lạc.

Khách hàng chỉ cần gọi 18008098,bấm phím 0 và cung cấp thông tin cho tổng đài viên, nhân viên Viettel sẽ đến tận nhà hỗ trợ khách hàng xác thực.

Đại diện VinaPhone cho biết từ ngày 15/6/2026, VinaPhone chính thức thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến.

Vì vậy, khách hàng không nên quá lo lắng khi thuê bao bị khóa một chiều.

Đây là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực, khôi phục đầy đủ dịch vụ.

Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, trường hợp khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao theo quy định.