Từ ngày 15/6/2026, thuê bao di động khi đổi máy điện thoại, lắp SIM sang thiết bị khác bắt buộc phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt.

Chia sẻ với VietNamNet sáng 15/6, đại diện Cục Viễn thông cho biết, từ 15/6/2026, thuê bao di động khi đổi máy điện thoại, lắp SIM sang thiết bị khác bắt buộc phải thực hiện xác thực lại sinh trắc học khuôn mặt trong thời gian tối đa 2 giờ.

Nếu không hoàn tất xác thực trong thời hạn quy định, người dùng có thể bị khóa một chiều và có thể bị ngừng dịch vụ sau thời gian không tiến hành xác thực theo quy định.

Thực tế trong thời gian qua có nhiều trường hợp khách hàng sử dụng SIM có đăng ký thông tin cá nhân đầy đủ theo quy định nhưng lại không phải chính chủ. Có những trường hợp đại lý sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký SIM rồi bán cho người khác.

Những đối tượng xấu sẽ lợi dụng việc này để sử dụng vào những việc làm phi pháp như phát tán SIM rác, cuộc gọi rác, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và quyền lợi của người dân.

Thậm chí, có những trường hợp người dùng bỏ SIM không dùng nữa mà không đăng ký hủy dịch vụ với nhà mạng, bị các đối tượng sử dụng vào các việc phi pháp.

Luật Viễn thông 2023 và Nghị định số 163 đã có quy định rõ người dùng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về số điện thoại do mình đứng tên, tuy nhiên, vẫn còn tồn tại tình trạng các SIM di động được chuyển, cho mượn từ giai đoạn trước mà không được cập nhật thông tin chính chủ.

Ngày 31/3, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 08 quy định về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4 nhằm bổ sung các giải pháp để khắc phục các tồn tại nêu trên.

Cụ thể, các thuê bao thay đổi thiết bị đầu cuối phải thực hiện xác thực lại thông tin sinh trắc học. Trong thời gian chưa hoàn thành xác thực, thuê bao sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin.

Quy định này hướng tới bảo vệ người dân trong trường hợp người dân làm mất, thất lạc SIM nhưng không kịp thời khóa số, dẫn đến bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Việc áp dụng xác thực sinh trắc học khi thay đổi thiết bị (với cách thức tương tự lĩnh vực ngân hàng) là giải pháp kỹ thuật cần thiết nhằm khắc phục lỗ hổng này, giúp bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân cũng là 1 biện pháp ngăn chặn tình trạng mua bán SIM không chính chủ.

Thông tư quy định, kể từ ngày 15/4, đối với thuê bao di động phát triển mới, doanh nghiệp viễn thông sẽ thực hiện xác thực thông tin thông qua sinh trắc học khuôn mặt và đối chiếu với Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước. Quy định này nhằm bảo đảm mỗi thuê bao di động đều gắn với danh tính xác thực chính chủ của người sử dụng.

Như vậy, Thông tư 08 sẽ tạo ra một chiến dịch rà soát toàn diện, trao quyền cho người dân chủ động xác nhận lại các số điện thoại đang sử dụng và loại bỏ các số không thuộc sở hữu thông qua ứng dụng VNeID.

Việc ban hành Thông tư 08 quy định về xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất là bước tiếp theo nhằm tăng cường hiệu quả quản lý thông tin thuê bao, giảm thiểu rủi ro cho người dân, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu thuê bao chính xác, phục vụ công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế số.

Đây cũng là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý về quản lý thuê bao viễn thông, hướng tới mục tiêu mỗi số điện thoại gắn với một danh tính xác thực, qua đó nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bảo vệ người dân và tạo nền tảng số.

Chia sẻ với VietNamNet, đại diện Cục Viễn thông cho biết, từ 0h00 đêm 15/6/2026, các nhà mạng bắt đầu khóa một chiều thuê bao chưa xác thực. Cũng từ hôm nay, các thuê bao đổi SIM sẽ phải thực hiện sinh trắc học để đảm bảo thuê bao chính chủ sử dụng.

Đại diện VinaPhone cho biết từ 9h sáng ngày 15/6/2026, VinaPhone chính thức thực hiện tạm dừng cung cấp dịch vụ chiều đi (gọi điện và nhắn tin SMS đi) đối với gần 3 triệu thuê bao thuộc diện phải xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN nhưng chưa hoàn tất thủ tục theo quy định.

Các thuê bao này sẽ bị tạm dừng chiều gọi đi và nhắn tin đi, trong khi vẫn duy trì khả năng nhận cuộc gọi và tin nhắn đến. Vì vậy, khách hàng không nên quá lo lắng khi thuê bao bị khóa một chiều.

Đây là bước đầu tiên trong lộ trình quản lý thuê bao theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng vẫn còn thời gian để hoàn tất xác thực, khôi phục đầy đủ dịch vụ.

Theo lộ trình được quy định, sau khi bị khóa một chiều, thuê bao sẽ có thêm 60 ngày để thực hiện xác thực thông tin. Nếu hết thời gian này mà vẫn chưa hoàn tất xác thực, thuê bao sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, trường hợp khách hàng vẫn không thực hiện xác thực, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ đối với thuê bao theo quy định.