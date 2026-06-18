Thời gian tới, nhà mạng sẽ cập nhật cho Zalo danh sách các thuê bao di động bị thu hồi. Trên cơ sở đó, Zalo sẽ tiến hành rà soát các tài khoản được đăng ký bằng các số điện thoại này và chủ động gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại, nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật.

Zalo sẽ phối hợp cùng nhà mạng triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ tài khoản người dùng.

Nỗ lực phối hợp này nhằm bảo vệ người dùng khỏi các nguy cơ bị vô hiệu hóa tài khoản, mất quyền truy cập hoặc bị chiếm đoạt tài khoản khi số điện thoại cũ được cấp lại cho người khác. Giải pháp này cũng góp phần ngăn chặn tình trạng lợi dụng các tài khoản gắn với thuê bao thu hồi để phát tán tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng người dùng và môi trường viễn thông và Internet tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc triển khai giữa Zalo và nhà mạng sẽ giúp bảo vệ cả thuê bảo cũ lẫn người sử dụng thuê bao mới. Thông qua việc xác thực, người dùng nhận thuê bao mới không thể truy cập trái phép vào tài khoản của chủ sở hữu thuê bao cũ, từ đó bảo vệ dữ liệu cá nhân, nội dung riêng tư của người dùng gắn với tài khoản cũ.

Để cập nhật số điện thoại mới trên Zalo, người dùng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo, bấm Cập nhật số mới.

Bước 2: Bấm "Bắt đầu đổi số điện thoại".

Bước 3: Nhập số điện thoại mới và thực hiện các bước xác thực.

Các bước thực hiện cập nhật số điện thoại mới trên Zalo.

Việc phối hợp giữa Zalo và Viettel được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuê bao và tài khoản trên môi trường số, loại bỏ vấn nạn SIM rác, tài khoản ảo và các hành vi trục lợi từ hạ tầng viễn thông, Internet.

Đồng thời, đây cũng là một trong những giải pháp hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo vệ người dùng trên không gian số. Thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người dùng về an toàn số trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng tinh vi.