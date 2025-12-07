Tối 7/12, hôn lễ của ái nữ nhà doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn diễn ra tại một trong những trung tâm tiệc cưới đẳng cấp nhất TPHCM, quy tụ hàng trăm khách mời là nghệ sĩ, doanh nhân và giới thượng lưu.

Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Stylist Kelbin Lei, Đàm Vĩnh Hưng, Diễm My 9x, Hương Giang có mặt trong đám cưới.

Trước giờ đón khách, toàn bộ khu vực sảnh và lễ đường đã được hoàn thiện với quy mô hoành tráng. Hàng nghìn bông hoa tươi nhập khẩu được bài trí khắp không gian, biến địa điểm tổ chức thành một khu vườn lộng lẫy. Hệ thống ánh sáng, sân khấu và bàn tiệc được thiết kế theo tông màu trắng, hồng, cam và đỏ, tạo nên bầu không khí sang trọng mà vẫn lãng mạn.

Hương Giang, Diễm My, Tóc Tiên, Văn Mai Hương và stylist Kelbin Lei trong đám cưới.

Quy mô đám cưới lên đến 63 bàn, tương đương khoảng 630 khách mời. Trong thiệp mời, cặp đôi yêu cầu tất cả khách tham dự diện trang phục dạ hội - nữ mặc đầm dài hoặc váy dạ hội, nam mặc vest kèm cà vạt hoặc nơ.

Ca sĩ Văn Mai Hương đảm nhận vai trò mở màn với tiết mục Một ngày hay trăm năm, khiến không gian thêm ấm áp và lãng mạn trước khi nhân vật chính xuất hiện.

Tiên Nguyền và Justin Cohen trong tiệc cưới.

Tiên Nguyễn bước vào lễ đường trong chiếc váy cưới đính kết hàng nghìn viên pha lê tỉ mỉ, tôn trọn vẻ yêu kiều và khí chất tiểu thư. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn dắt tay con gái bước lên lễ đường giữa tiếng vỗ tay vang dội của quan khách. Sánh bước bên cô dâu là chú rể Justin Cohen, người gốc Dubai cao ráo, lịch lãm trong bộ vest sang trọng.

Phần lễ diễn ra ngắn gọn với các nghi thức cơ bản. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn đại diện nhà gái phát biểu bằng 2 thứ tiếng. Ông gửi lời chúc phúc cho vợ chồng trẻ, bày tỏ niềm vui khi con gái bước sang hành trình mới và cảm ơn quan khách đã có mặt chung vui.

Đám cưới Tiên Nguyễn:

Ngay sau đó, Justin Cohen cảm ơn đến gia đình hai bên. Chú rể khẳng định sẽ luôn trân trọng Tiên Nguyễn, đồng hành và chăm sóc cô trong chặng đường sắp tới. Chú rể cũng cảm ơn bố mẹ vợ đã nuôi dưỡng Tiên Nguyễn thành cô gái xinh đẹp từ tâm hồn lẫn vẻ ngoài và mẹ ruột đã nuôi ba anh em anh lớn lên trong tình yêu vô bờ bến.

Cặp đôi thực hiện các nghi thức rót rượu, cắt bánh theo phong cách cưới hỏi phương Tây. Trước mặt gia đình hai bên và gần 1.000 khách mời, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, đánh dấu khoảnh khắc thiêng liêng.

Sáng 7/12, lễ gia tiên của Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen diễn ra tại biệt thự sang trọng.

Tiên Nguyễn và chú rể Justin Cohen trong lễ gia tiên.

Cô dâu Tiên Nguyễn diện áo dài trắng kem thêu hoa sen nổi tuyệt đẹp, trong khi chú rể ngoại quốc Justin Cohen cũng mặc áo dài nam thể hiện sự tôn trọng văn hóa Việt Nam. Việc gia đình tỷ phú lựa chọn hoa sen làm biểu tượng chính thể hiện sự tinh tế trong việc tôn vinh truyền thống và là lời chúc phúc cho đôi uyên ương.

Lễ gia tiên buổi sáng:

Chia sẻ riêng với VietNamNet, stylist Kye Nguyễn cho biết đã liên hệ may gần 40 bộ trang phục cho cô dâu chú rể và gia đình. Để có được những bộ áo dài hoàn hảo, Kye Nguyễn đích thân chọn vải, thiết kế hình thêu, xây dựng concept tổng thể.

Tiên Nguyễn tên đầy đủ Nguyễn Hồng Thảo Tiên, sinh năm 1997, là con đầu lòng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn. Sau khi tốt nghiệp quản trị kinh doanh ở London và lấy thêm bằng thạc sĩ quản trị hàng không, cô hiện điều hành một công ty thời trang chuyên phân phối sản phẩm cao cấp. Cô thường xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế như Paris, Milan, London Fashion Week.

Chồng Tiên Nguyễn tên Justin Cohen, là người gốc Dubai thuộc thế hệ 8X, hiện làm việc trong ngành quảng cáo. Cặp đôi yêu nhau nhiều năm nhưng kín tiếng trước công chúng.

Ảnh: Kelbin, VMH, video: VMH