Trong tiệc tối ngày 8/11, Hương Giang xuất hiện với bộ đầm đen nhung ôm sát, khoét sâu hình chữ V táo bạo, điểm nhấn là biểu tượng ngôi sao Miss Universe màu trắng được đặt ngược ở phần ngực. Đây là lần đầu tiên người đẹp sử dụng tóc giả kiểu bob ngắn cá tính.

Hương Giang gây chú ý với diện mạo mới.

Không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế, Hương Giang tự tin giao lưu bằng tiếng Anh. Đại diện Việt Nam cảm ơn khi các phóng viên quốc tế khen ngợi vẻ ngoài cũng như nhiệt tình hỏi thăm, trao đổi về các hoạt động sắp tới.

Hương Giang tại tiệc tối 8/11:

Trong buổi livestream mới nhất, Hương Giang chia sẻ các hoạt động thường kéo dài đến 11h đêm, sau đó cô phải tẩy trang, chuẩn bị đồ cho ngày hôm sau và chỉ có thể đi ngủ vào khoảng 1h sáng.

Đặc biệt, vào những ngày phải ra sân bay hoặc tham gia buổi tập dượt, cô phải thức dậy từ 4h-4h30 sáng, chỉ ngủ được khoảng 3 tiếng mỗi đêm. Vì vậy, Hương Giang phải ưu tiên lịch trình, giấc ngủ và sức khỏe lên hàng đầu, thay vì tập trung vào việc thay đổi kiểu tóc hay trang phục liên tục.

Người đẹp Việt giải thích việc di chuyển nhiều, liên tục trên xe và gió khiến cô phải hạn chế để tóc xõa. Đặc biệt, trong những ngày phải bay, cô không thể mang theo chai keo xịt tóc lên máy bay, khiến việc tạo kiểu tóc xoăn trở nên khó khăn. Chỉ khi nào có thời gian rảnh rỗi hoặc được về khách sạn sớm, Hương Giang mới có thể làm tóc xoăn.

Hương Giang không có ý định thay đổi kiểu tóc liên tục vì nhiều thí sinh tóc ngắn cũng không thể thay đổi nhiều và điều này không quá quan trọng, chỉ là để hình ảnh phong phú.

Hương Giang đi giày 26cm ngày nhận sash:

Hương Giang không mang giày quá cao trong các hoạt động hàng ngày. Đôi giày cao 26cm chỉ được sử dụng đúng một lần trong ngày nhận sash. Còn lại, cô chỉ mang giày khoảng 16-17cm, tương đương với các thí sinh khác.

Đại diện Việt Nam giải thích với 122 quốc gia tham gia, không gian luôn chật chội, phải di chuyển bằng xe buýt cả ngày và các hoạt động thường kéo dài 8 tiếng, không về khách sạn. Việc mặc đầm dạ hội cầu kỳ sẽ khó di chuyển và không phù hợp với các sự kiện hiện tại như ăn trưa, ăn tối. Hầu hết các thí sinh đều chọn phong cách đầm cocktail gọn gàng để thuận tiện khi di chuyển.

Hương Giang hướng đến phong cách duyên dáng, thanh lịch và đôi khi có chút mạnh mẽ. Về màu sắc trang phục, Hương Giang cho biết sẽ ít sử dụng những màu sắc quá rực rỡ như xanh lá. Tuy nhiên, cô cũng sẽ có những gam màu không quá chói, tùy thuộc vào địa điểm và nhà tài trợ. Như trong buổi tiệc tối ngày 8/11, cô đã bắt đầu chuyển sang màu đen sau khi sử dụng trang phục xanh trong những ngày đầu.

Các thí sinh trong tiệc tối.

Ngày 8/11, ban tổ chức Miss Universe 2025 đăng tải hình ảnh các thí sinh tiếp tục được chào đón tại Phuket, Thái Lan với thông điệp ấm áp. Các người đẹp đã trải nghiệm hoạt động trượt zipline tại công viên giải trí và tham dự bữa tiệc tối.

Hoạt động của các thí sinh Miss Universe ngày 8/11:

Ảnh, video: MU, HG