Sáng 5/11, chủ tịch Tổ chức Miss Universe Raúl Rocha có bài phát biểu chính thức, lên án gay gắt hành động của Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil tại sự kiện trao sash Miss Universe tại Thái Lan.

Ông Rocha bày tỏ sự đoàn kết và ủng hộ vô điều kiện với tất cả 122 thí sinh đang tham gia Miss Universe. Ông cho rằng Nawat đã quên ý nghĩa của việc trở thành một người chủ nhà - người có nghĩa vụ phục vụ, chăm sóc và hỗ trợ các thí sinh có trải nghiệm độc đáo với sự tử tế và niềm nở trong bầu không khí của một cuộc thi lành mạnh và thân thiện.

Chủ tịch Tổ chức Miss Universe Raúl Rocha.

Ông phẫn nộ và lên án mạnh mẽ Nawat về hành động tấn công công khai hoa hậu Mexico Fátima Bosch. Ông chỉ ra việc Nawat đã làm nhục, xúc phạm và thiếu tôn trọng cô, đồng thời nhấn mạnh sự lạm dụng nghiêm trọng khi gọi bảo vệ để đe dọa một phụ nữ không thể tự vệ, cố gắng bịt miệng và loại trừ cô.

Ông Rocha nhấn mạnh mọi phụ nữ trên thế giới đều phải được tôn trọng. Fátima không chỉ là một tiếng nói riêng mà còn đại diện cho đất nước của mình, giống như 122 thí sinh khác đang có mặt tại Thái Lan. Nhiều người trong số họ đang đấu tranh sau khi trải qua những tình huống tương tự và hành động của Nawat không chỉ chống lại 1 người mà còn chống lại tất cả những thí sinh có mặt ở đó.

Ông tuyên bố sẽ không cho phép bất kỳ ai trong số họ bị tấn công và làm nhục. "Các giá trị tôn trọng và phẩm giá đối với phụ nữ là không thể thương lượng và chúng tôi khác biệt hoàn toàn với MGI", ông nói.

Ông Rocha cho biết đã ra chỉ thị hoãn sự kiện trao sash - nơi sự việc đáng tiếc xảy ra - để tránh sự tương tác với Nawat. Ông đã đặt điều kiện phải rất hạn chế hoặc không được tham dự về sự tham gia của Nawat trong các sự kiện của Miss Universe lần thứ 74.

Ông Rocha đã chỉ đạo một phái đoàn giám đốc điều hành và chuyên gia, lập tức đến Thái Lan và kiểm soát các sự kiện mà Miss Universe đã tin tưởng và trao cho MGI dưới sự chỉ đạo của Nawat.

Ông nhấn mạnh Miss Universe có hơn 100 giám đốc quốc gia trên khắp thế giới và nhiều người đã có mặt tại Thái Lan, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Các thí sinh từ tất cả các quốc gia đều có sự ủng hộ hoàn toàn và vô điều kiện của ông.

Chủ tịch Miss Grand International Nawat Itsaragrisil.

Tại sự kiện trao sash của Miss Universe 2025 chiều 4/11 tại Thái Lan, ông Nawat Itsaragrisil đã cáo buộc tổ chức Miss Universe thực hiện nhiều hành động bất hợp pháp và cho biết cảnh sát Thái Lan đã đưa 3-4 người thuộc ban tổ chức ra khỏi đất nước.

Trọng tâm vụ lùm xùm xoay quanh việc Nawat yêu cầu tất cả thí sinh phải quảng bá cho Thái Lan. Nawat nhắm thẳng Fátima Bosch, cáo buộc cô không đăng bài về Thái Lan và sử dụng từ ngữ xúc phạm.

Không chịu được không khí căng thẳng, đương kim Miss Universe Victoria Kjær Theilvig đã rời khỏi sự kiện và nói: "Việc chà đạp một cô gái khác là vô cùng thiếu tôn trọng". Fátima Bosch sau đó cũng xúc động chia sẻ: "Chúng ta là những phụ nữ được trao quyền và đây là nền tảng cho tiếng nói của chúng ta. Không ai có thể bịt miệng chúng ta".

Tối cùng ngày, Nawat đã livestream xin lỗi và thừa nhận gọi bảo vệ vì sợ hãi, hứa không ép thí sinh quay video nữa. Tuy nhiên, động thái này vẫn chưa đủ để xoa dịu tình hình.

Ông Rocha gửi thông điệp mạnh mẽ đến tất cả thí sinh: "Không ai trong số các bạn cho phép những sự việc như thế này xảy ra trong cuộc sống, bất kể chúng đến từ ai bởi vì không ai cao hơn người khác. Tất cả chúng ta đều bình đẳng với những kỹ năng và phẩm chất khác nhau, nhưng điều đó không làm cho ai đó vượt trội hơn bất kỳ ai".

Ông nhắc lại rằng Miss Universe là một nền tảng trao quyền cho phụ nữ và để tiếng nói của họ được lắng nghe trên thế giới.

Minh Tinh