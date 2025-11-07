Hoa hậu Serbia gây tranh cãi vì không có gốc gác Serbia

Jelena Egorova, đại diện Serbia tại Miss Universe 2025 đang vướng làn sóng chỉ trích dữ dội. Miss Universe Serbia 2024 Ivana Trisic Relic đăng trên story chia sẻ truyền thông ở Serbia phản đối Jelena Egorova đại diện đất nước mình tại cuộc thi vì không mang nguồn gốc Serbia.

Sinh năm 1997, Egorova là người mẫu Nga gốc Yakutia. Năm 1982, cha mẹ của Egorova chuyển từ Mông Cổ sang Nga. Cha cô đến từ Tatarstan, Nga trong khi mẹ cô đến từ Yakutia.

Cô từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp quốc tế, đại diện cho Nga, Yakutia và Mông Cổ. Trước khi trở thành Miss Universe Serbia, Egorova đã đại diện cho Mông Cổ tại cuộc thi Miss Grand International.

Jelena Egorova. Ảnh: Tư liệu

Trên mạng xã hội, hàng trăm bình luận tiêu cực xuất hiện, chỉ trích Egorova thiếu kết nối văn hóa và không đại diện sắc đẹp Serbia thực thụ. Egorova không phải người của quốc gia này, không nói tiếng Serbia và coi đây là vi phạm quy định vì đại diện phải được chọn qua cuộc thi quốc gia.

Jelena Egorova trình diễn ở Miss Universe 2025:

Chủ tịch Miss Universe khởi kiện giám đốc Thái Lan

Chủ tịch Miss Universe Raúl Rocha chính thức thông báo khởi kiện Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International và là chủ nhà của cuộc thi Miss Universe tại Thái Lan vì xúc phạm hoa hậu Mexico Fátima Bosch.

Rocha khẳng định đã liên lạc với Fátima Bosch ngay sáng hôm sau để bày tỏ sự ủng hộ. Ông nhấn mạnh việc này không chỉ bảo vệ Fátima mà sẵn sàng ở bên tất cả các cô gái dự thi nếu gặp tình huống tương tự.

Ông Raúl Rocha trao đổi với truyền thông về việc khởi kiện:

Theo Rocha, đơn kiện đã được chuẩn bị và sẽ nộp lên cơ quan có thẩm quyền. Ông chỉ đạo CEO Mario Búcaro bay sang Thái Lan để tiếp quản một số khâu tổ chức và làm việc với luật sư về hậu quả pháp lý cũng như quyết định của công ty đối với Nawat.

Rocha cho biết lời xin lỗi của Nawat là không đủ và vấn đề này phải có biện pháp pháp lý nghiêm túc. Ông khẳng định hoa hậu Mexico rất nỗ lực để mang vương miện về nước dù có nhiều quốc gia mạnh khác.

Ông Nawat được giao trách nhiệm tổ chức sự kiện tại Thái Lan với tư cách chủ nhà, giúp thuận lợi trong sản xuất. Tuy nhiên, sau sự cố hoãn lễ trao sash, Tổ chức Miss Universe đã cử thêm nhân sự bay sang để kiểm soát nhiều khâu.

Giải Hoa hậu thân thiện gây tranh cãi

Tổ chức Miss Universe 2025 gây tranh cãi khi thông báo giải Miss Congeniality (Hoa hậu thân thiện) năm nay sẽ do công chúng bình chọn thay vì các thí sinh bầu cho nhau như truyền thống. Miss Congeniality là giải thưởng dành cho thí sinh thân thiện, dễ gần và có tính cách ôn hòa. Quyết định này khiến nhiều người đặt câu hỏi về ý nghĩa giải thưởng khi khán giả không thể biết tính cách thật của các thí sinh trong cuộc sống hàng ngày.

Đại diện Việt Nam Hương Giang hiện đang dẫn đầu trên app bình chọn. Tối 6/11, cô xuất hiện nổi bật trong bộ jumpsuit trắng thanh lịch trong sự kiện quảng bá mỹ phẩm.

Hương Giang trình diễn trong khuôn khổ Miss Universe:

Trang chủ Miss Universe mới đây cũng đăng clip Hương Giang quảng bá thời trang jean. Cô mặc áo gile jean xanh navy đính nút kim loại độc đáo, kết hợp quần ống rộng đen, tạo phong cách trẻ trung, thanh lịch.

Đại diện Việt Nam ở sân bay sáng 7/11.

Sáng 7/11, Hương Giang check-in ở sân bay khi cùng các thí sinh đến Phuket tiếp tục lịch trình.

Minh Dũng

