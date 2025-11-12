43 người đẹp không dự tiệc tối

Chủ tịch Miss Grand International (chủ nhà tại Thái Lan) - ông Nawat Itsaragrisil - lên tiếng về tình trạng đáng báo động tại Miss Universe 2025. Theo ông, có tới đại diện 43 quốc gia không tham dự tiệc tối 11/11, trong khi buổi sáng cùng ngày cũng chứng kiến 17 đại diện vắng mặt tại hoạt động xem Muay Thai.

Các thí sinh tập Muay Thai:

"Tối nay 43 quốc gia không tham dự. Tội cho ban tổ chức quá, họ muốn chụp ảnh, họ chuẩn bị sẵn đồ ăn thức uống rồi mà không đi", ông Nawat chia sẻ. Từ hơn 120 thí sinh ban đầu, chỉ còn khoảng 70-80 người tham gia các hoạt động không tính điểm. Điều này khiến ban tổ chức phải hủy 2 trong 4 xe buýt đã chuẩn bị.

Đại diện Việt Nam - Hương Giang có mặt đầy đủ tại tiệc tối, thể hiện tinh thần trách nhiệm và chuyên nghiệp trong suốt hành trình.

Hương Giang hóa cô gái Thái dự tiệc tối:

Trụ sở Miss Universe ở Mexico gỡ logo, chủ tịch Raúl Rocha chưa có mặt tại Thái Lan

Biển hiệu Miss Universe đột ngột biến mất khỏi tòa nhà trụ sở Legacy Holdings tại Mexico City chỉ sau 1 đêm khiến nhiều người bất ngờ. Trên trang cá nhân, Miss Universe 1991 Lupita Jones đăng tải clip ngay trước trụ sở Legacy Holdings để khẳng định thông tin trên.

Đồng thời, Chủ tịch Miss Universe Raul vẫn chưa có mặt tại Thái Lan dù các hoạt động chính thức đã đi đến nửa hành trình, gây ra nhiều đồn đoán về tình hình nội bộ về khâu tổ chức cuộc thi năm nay. Trước đó, "ông trùm nhan sắc" Osmel Sousa cũng thông báo trên Instagram việc từ chức cố vấn của tổ chức Miss Universe.

Video: L.J

Hoa hậu Thổ Nhĩ Kỳ phủ nhận trả tiền để được phỏng vấn

Ceren Arslan - đại diện Thổ Nhĩ Kỳ - trở thành tâm điểm tranh cãi khi bị cáo buộc yêu cầu vlogger người Philippines Adam Genato trả tiền để được phỏng vấn. Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thổ Nhĩ Kỳ đã nhanh chóng phát thông cáo, khẳng định: "Những tuyên bố này hoàn toàn sai sự thật và vô căn cứ. Ceren Arslan chưa bao giờ yêu cầu hay chấp nhận thanh toán từ bất kỳ phương tiện truyền thông, vlogger hay đại diện nào".

Tổ chức này yêu cầu những tuyên bố chưa được xác minh không được lan truyền thêm vì gây tổn hại không công bằng đến danh tiếng của cả đại diện và hình ảnh quốc gia.

Sau những căng thẳng ban đầu, cả 2 phía đã ngồi lại để làm rõ hiểu lầm. Thông qua giao tiếp cởi mở, Adam Genato và Ceren Arslan đã giải quyết sự việc và tiếp tục với tinh thần hòa giải.

Hoa hậu Campuchia khóc nức nở vì bị nhân viên Thái Lan nói xấu

Drama xảy ra khi Hoa hậu Campuchia - Fiyata Neary Socheata khóc nức nở sau khi bị 2 nhân viên thuộc team media Thái Lan nói xấu ngay trước mặt. Họ cho rằng cô không hiểu tiếng Thái nhưng thực tế Fiyata hoàn toàn nghe được những lời bình luận tiêu cực.

Hoa hậu Campuchia - Fiyata Neary Socheata.

Sự việc nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng thí sinh. Đây là lần thứ 3 Fiyata phải đối mặt với hành vi thiếu tôn trọng, khiến cô lên tiếng cầu cứu trong nhóm chat chính thức.

Nhiều đại diện từ Barbados, Bahamas, Chile và các quốc gia khác đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ và yêu cầu BTC Miss Universe không cho phép 2 nhân viên này tiếp tục tham dự cùng đoàn. Một thông điệp chính thức từ BTC đã được gửi đến các thí sinh, cam kết sẽ có mặt tại Pattaya để giải quyết trực tiếp và đảm bảo môi trường an toàn cho mọi người.

Hoa hậu Serbia lên tiếng về nguồn gốc

Giữa những drama liên tiếp, Jelena Egorova - Miss Universe Serbia 2025 có bài chia sẻ. "Câu chuyện của tôi gắn kết sâu sắc với Serbia. Tôi có gốc gác Serbia, đã sống và học tập ở Serbia và tự hào nói được tiếng Serbia", Jelena viết.

Cô nhấn mạnh việc đại diện Serbia không chỉ là danh hiệu mà còn là sứ mệnh mang vẻ đẹp, sức mạnh và tinh thần của người dân Serbia đến với thế giới.

Sáng 12/11, các thí sinh Miss Universe 2025 đã chính thức di chuyển từ Bangkok đến Pattaya để chuẩn bị cho giai đoạn chung kết.

Minh Tinh

Ảnh, video: Tư liệu