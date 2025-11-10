Đại diện Việt Nam Hương Giang vừa tham gia hoạt động dã ngoại trên biển Phuket (Thái Lan) trong khuôn khổ Miss Universe 2025 với phong cách thanh lịch và nữ tính. Cô diện váy lụa satin tím pastel hai dây cúp ngực cổ điển, phần thân váy xếp nếp tạo độ phồng nhẹ. Bộ trang phục được phối cùng khuyên tai vàng tròn to bản và túi xách nhỏ màu tím đồng điệu, tạo tổng thể hài hòa sang trọng.

Hương Giang và các thí sinh.

Với mái tóc buộc gọn gàng và trang điểm tông hồng tự nhiên, Hương Giang toát lên vẻ đẹp dịu dàng nhưng cuốn hút. Sắc tím lavender vừa tôn làn da trắng mịn vừa tạo điểm nhấn nổi bật giữa không gian biển xanh Phuket.

Hoa hậu Moldova nổi bật với chiếc váy cam cam xếp tầng bồng bềnh, tạo điểm nhấn rực rỡ. Hoa hậu Albania chọn váy trắng phối hoa nổi 3D tinh xảo, trong khi hoa hậu Curacao gợi cảm với đầm hồng phấn xuyên thấu đính pha lê lấp lánh.

Hoa hậu Cộng hòa Czech thanh lịch trong thiết kế vàng ánh kim bó sát, còn hoa hậu Bulgaria quyến rũ với váy xanh dương cut-out táo bạo kết hợp phom dáng đan chéo ở ngực. Hoa hậu Nicaragua chọn tông hồng nổi bật với crop top và chân váy xẻ cao, phụ kiện vàng đồng điệu.

Các thí sinh từ Philippines, Panama, Costa Rica, Bahamas đều diện đồ pastel nhẹ nhàng - từ xanh bạc hà, tím lavender đến cam đào. Hoa hậu El Salvador cá tính với bikini hồng neon họa tiết kẻ sọc kết hợp áo khoác kimono, trong khi hoa hậu Trung Quốc nền nã với váy cổ cao màu nâu đất.

Hoa hậu Albania nổi bật với thiết kế cut-out trắng đính hoa nổi 3D xuyên thấu, kết hợp mũ rộng vành thanh lịch tạo vẻ sang trọng. Hoa hậu Guadeloupe tự tin khoe vóc dáng với bikini top đính hoa nhiệt đới độc đáo, phối cùng chân váy trắng xòe bay bồng bềnh.

Hoa hậu Peru gợi cảm trong bộ váy cut-out đỏ - trắng họa tiết lá cọ nhiệt đới, trong khi hoa hậu Campuchia chọn váy cam đào dịu dàng với chi tiết ren đỏ ở viền ngực. Hoa hậu Cộng hòa Dominican lựa chọn bikini đính pha lê bạc lấp lánh kết hợp chân váy lưới xuyên thấu mang phong cách gợi cảm. Hoa hậu Ai Cập thanh lịch với đầm vàng kem xếp nếp xẻ tà cao, còn hoa hậu Venezuela quyến rũ với bikini nhung đỏ rượu sang trọng.

Không khí bên bãi biển sôi động với những khoảnh khắc selfie, trò chuyện và cụng ly chúc mừng giữa các người đẹp.

Đêm bán kết và chung kết Miss Universe sẽ diễn ra ngày 19/11 và 21/11.

Minh Tinh

Video: MUT