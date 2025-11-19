Sở Y tế TPHCM vừa ban hành kế hoạch phát triển mạng lưới các trạm cấp cứu 115 vệ tinh giai đoạn 2025-2027 trên địa bàn.

Theo Sở, kể từ thời điểm sáp nhập ngày 1/7, TPHCM trở thành đô thị đặc biệt bao gồm Bình Dương (khu vực 2) và Bà Rịa - Vũng Tàu (khu vực 3) với diện tích hơn 6.772 km², quy mô dân số vượt ngưỡng 13,7 triệu người. Hệ thống y tế đứng trước thách thức chưa từng có về tai nạn giao thông, thảm họa quy mô lớn và nhu cầu cấp cứu khẩn cấp.

Ê-kíp bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM sơ cứu bệnh nhân tại hiện trường. Ảnh: VNN

Sở Y tế đánh giá, khu vực TPHCM (cũ) đã vận hành ổn định với 45 trạm cấp cứu vệ tinh và 114 xe cứu thương, nhưng hệ thống chưa thể vươn tới bao phủ toàn diện các khu vực mới sáp nhập.

Để giải quyết bài toán này, kế hoạch trên đặt ra mục tiêu thiết lập mạng lưới ít nhất 70 trạm cấp cứu vệ tinh phủ sóng toàn thành phố. Tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe với yêu cầu mỗi trạm phải đảm bảo bán kính hoạt động tối đa 20km.

Quan trọng nhất là rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường xuống dưới 15 phút, được xem là “thời gian vàng” trong cấp cứu ngoại viện. Bên cạnh đó, năng lực vận chuyển cũng sẽ được nâng cấp để đạt tỷ lệ tối thiểu 1 xe cứu thương trên 100.000 dân.

Kế hoạch được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn “nước rút” từ nay đến hết ngày 31/12, ngành y tế sẽ dồn lực cho khu vực 2 và 3. Nhiệm vụ trọng tâm là khảo sát, thẩm định và đưa vào hoạt động thêm tối thiểu 15 trạm cấp cứu vệ tinh mới ngay tại các cơ sở khám chữa bệnh sẵn có ở hai khu vực này.

Song song đó, hệ thống tổng đài sẽ được nâng cấp để định tuyến chung một đầu số 115 cho toàn bộ địa bàn siêu đô thị, đảm bảo khả năng tiếp nhận xử lý lên đến 15.000 cuộc gọi mỗi ngày.

Giai đoạn 2 (2026-2027) sẽ chuyển sang đầu tư chuyên sâu với việc rà soát nhu cầu thực tế tại các vùng sâu, vùng xa, hải đảo và các khu vực trọng yếu. Thành phố sẽ đa dạng hóa các mô hình trạm vệ tinh, bao gồm cả việc khuyến khích các cơ sở vận chuyển cấp cứu tư nhân tham gia mạng lưới. Đặc biệt, TPHCM thí điểm triển khai các điểm cấp cứu tại trạm y tế phường xã.

Mục tiêu hướng đến sự chuyên nghiệp hóa toàn diện, nơi 100% nhân viên y tế tham gia cấp cứu ngoại viện đều được đào tạo bài bản và cấp chứng chỉ hành nghề theo chuẩn quốc tế.