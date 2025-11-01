Trước lo ngại về việc một số cơ sở y tế tại TPHCM ngưng hợp đồng khám chữa bệnh bằng hình thức BHYT với Bảo hiểm xã hội TPHCM, đơn vị này khẳng định quyền lợi của người tham gia không bị gián đoạn và sẽ được chuyển sang cơ sở khác một cách chủ động.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TPHCM cho biết, quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia BHYT được bảo đảm, dù một số cơ sở y tế đã chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh bằng hình thức BHYT.

Đối với những người đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở ngưng hợp đồng, Bảo hiểm xã hội TPHCM đã chủ động chuyển nơi đăng ký sang cơ sở y tế khác còn hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Việc chuyển đổi ưu tiên những đơn vị lân cận để thuận tiện cho người dân.

Bà Hằng khẳng định, người tham gia BHYT vẫn được bảo đảm đầy đủ quyền lợi khám chữa bệnh theo quy định, không bị gián đoạn hay thiệt thòi. Nếu người tham gia muốn đổi sang cơ sở khác theo nguyện vọng, hoàn toàn có thể thực hiện miễn phí.

Người dân có thể tra cứu nơi đăng ký khám chữ bệnh BHYT trên các công thông tin. Ảnh min

Theo Điều 26 Luật BHYT năm 2024, người tham gia bảo BHYT có thể thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu trong 15 ngày đầu của mỗi quý (tháng 1, 4, 7 và 10). Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú, thông qua Cổng Dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ứng dụng VssID, hoặc nhờ đơn vị sử dụng lao động thực hiện.

Bảo hiểm xã hội TPHCM cũng vừa hoàn tất việc rà soát, cập nhật danh sách cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu trên hệ thống, nhằm đảm bảo dữ liệu chính xác và quyền lợi của người tham gia.

"Đây là bước cập nhật thường xuyên, nhằm công bố danh sách minh bạch, đúng thực tế và bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT", bà Hằng nhấn mạnh.

Theo bà Hằng, việc rà soát định kỳ giúp loại bỏ những cơ sở không còn đáp ứng điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Điều này giúp người dân tránh đăng ký khám chữa bệnh tại những cơ sở "không hợp lệ", hạn chế rủi ro bị từ chối tiếp nhận hoặc phát sinh tranh chấp khi khám chữa bệnh.

Người dân có thể dễ dàng kiểm tra nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu của mình qua nhiều kênh khác nhau. Cụ thể, có thể truy cập Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tra cứu trên ứng dụng VssID hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội và tổ chức dịch vụ thu bảo BHYT gần nhất để được hỗ trợ.

Ngoài ra, người tham gia có thể dùng thẻ BHYT điện tử hiển thị trên ứng dụng VssID hoặc VNeID khi đi khám chữa bệnh, thay thế hoàn toàn cho thẻ bảo hiểm y tế giấy.

Trong tháng 10, một số cơ sở y tế tại TPHCM đã chấm dứt hợp đồng khám chữa bệnh BHYT gồm: Bệnh viện Quốc tế Minh Anh; Phòng khám đa khoa cơ sở 2, Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp; Bệnh viện Phương Đông; Trạm Y tế Cơ quan thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM; Phòng khám đa khoa Bình An (372 Hùng Vương, phường Tam Long)…