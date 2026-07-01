Chiều nay, ca sĩ Hương Tràm tổ chức họp báo công bố MV mới Gái NGHỆ và loạt dự án âm nhạc, thiện nguyện trong năm 2026, trong đó đáng chú ý nhất là concert mang tên Phao cứu sinh dự kiến diễn ra vào tháng 8. Ca sĩ Phạm Anh Duy, Lân Nhã, Võ Hạ Trâm và diễn viên Trần Ngọc Vàng cũng có mặt để chúc mừng.

Hương Tràm trong buổi ra mắt sản phẩm mới.

Mở đầu buổi họp báo, Hương Tràm giải thích lý do chọn viết in hoa toàn bộ chữ "NGHỆ" trong tên dự án. Theo nữ ca sĩ, cách viết này mang 3 tầng ý nghĩa: nghệ trong nghệ thuật - nơi cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cha là người dẫn đường vào con đường nghệ thuật; nghệ sĩ - danh xưng mà khán giả đã trao cho cô suốt nhiều năm qua; và Nghệ An - vùng đất nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong cô từ nhỏ.

MV "Gái Nghệ" của Hương Tràm:

Hương Tràm cho biết MV được quay trong 3 ngày tại Nghệ An với sự hỗ trợ của đông đảo người dân địa phương. Ca khúc do nhạc sĩ Hồ Hoài Anh sáng tác trong khoảng 2 giờ và không nhận cát-sê. Đạo diễn Lương Thiên Lương là người thực hiện phần hình ảnh.

Một trong những chi tiết gây xúc động nhất là sự xuất hiện của NSND Tiến Dũng - cha của Hương Tràm trong MV. Hương Tràm cho biết cha cô là nghệ sĩ thành danh tại quê nhà với dòng dân ca ví, giặm, còn cô lại theo đuổi nhạc pop. Sợi dây kết nối giữa 2 cha con chính là tình yêu quê hương và dân ca ví, giặm mà cha cô vẫn mong muốn con gái thể hiện một ngày nào đó.

NSND Tiến Dũng xuất hiện trong MV mới của con gái.

Nữ ca sĩ cũng nhắc đến ca sĩ Hoàng Thùy Linh như một hình mẫu đã đi trước trong việc kết hợp âm nhạc dân gian với văn hóa đương đại và xem đây là động lực để cô thực hiện Gái NGHỆ.

Đạo diễn Lương Thiên Lương cho biết ê-kíp ưu tiên khai thác bản sắc, cá tính của Hương Tràm trước khi đưa yếu tố văn hóa vùng miền vào sản phẩm. Anh cho biết những hình ảnh trong MV - như cảnh câu cá, đồng cỏ, hội hè - đều là những sinh hoạt quen thuộc, gần gũi với đời sống người Nghệ An, thay vì khai thác các biểu tượng văn hóa xa xưa. Phần âm nhạc cũng được làm mới với tiết tấu sôi động hơn so với hình dung ban đầu của ê-kíp về một Hương Tràm gắn với những ca khúc mang màu sắc trầm buồn.

Hình ảnh mới mẻ và năng động của Hương Tràm trong MV.

Tại họp báo, Hương Tràm cũng công bố concert mang tên Phao cứu sinh, diễn ra vào tháng 8. Theo chia sẻ từ ê-kíp, 1.000 vé đã được bán hết chỉ trong thời gian ngắn. Danh sách khách mời hiện chưa được công bố.

Bên cạnh âm nhạc, Hương Tràm công bố dự án thiện nguyện Phao cứu sinh, trích một phần doanh thu biểu diễn để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai. Cô cho biết ý tưởng này được nhóm lên từ lần tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt tại Nghệ An, nơi cô cùng các đồng nghiệp trao hàng nghìn chiếc phao cho bà con.

Hương Tràm tại họp báo:

Ảnh, video: HM, NVCC