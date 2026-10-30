ANH - Người lái ô tô tại Anh có thể bị phạt tới 2.500 bảng Anh (khoảng 85 triệu đồng) và trừ 9 điểm trên giấy phép lái xe nếu hút thuốc lá điện tử gây mất tập trung, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát phương tiện.

Theo cảnh báo từ Câu lạc bộ ô tô Hoàng gia Anh (RAC), hút thuốc lá điện tử khi lái ô tô không phải hành vi bị cấm trực tiếp tại Anh. Tuy nhiên, người lái vẫn có thể bị xử phạt nếu thói quen này khiến họ mất tập trung, bị hạn chế tầm nhìn hoặc không kiểm soát tốt phương tiện.

Người phát ngôn của RAC cho biết, việc mất tập trung khi lái xe có thể cấu thành hành vi vi phạm pháp luật theo quy định về giao thông đường bộ tại Anh. Mức phạt phụ thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Với trường hợp lái xe thiếu cẩn trọng, người vi phạm có thể bị phạt 100 bảng Anh (khoảng 3,4 triệu đồng). Nếu hành vi hút thuốc lá điện tử khiến người lái không kiểm soát được phương tiện, mức xử phạt có thể nghiêm khắc hơn.

Trong trường hợp hành vi gây mất tập trung bị đánh giá là nghiêm trọng, tài xế có thể đối mặt với khoản phạt lên tới 2.500 bảng Anh (khoảng 85 triệu đồng), đồng thời bị trừ 3-9 điểm trên giấy phép lái xe.

Cảnh sát tại nhiều địa phương ở Anh cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi sử dụng thuốc lá điện tử trong lúc điều khiển phương tiện.

Trung sĩ Carl Knapp thuộc Đơn vị Cảnh sát Giao thông Sussex nhấn mạnh, khói từ thuốc lá điện tử có thể khiến người lái mất tập trung. Chỉ một khoảnh khắc thiếu chú ý cũng có thể dẫn đến tai nạn giao thông với hậu quả nghiêm trọng.

Theo vị cảnh sát này, người điều khiển phương tiện cần tập trung hoàn toàn vào việc quan sát và xử lý tình huống trên đường. Bất kỳ hành động nào làm gián đoạn sự chú ý, dù trong thời gian ngắn, đều có thể làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo The Sun, vấn đề pháp lý không nằm ở việc hút thuốc lá điện tử trong ô tô một cách đơn thuần, mà ở việc hành vi này có ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện hay không. Người lái xe cần tránh những hoạt động có thể gây xao nhãng, bảo đảm khả năng quan sát và kiểm soát xe trong suốt hành trình.

(Theo The Sun)

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