Chính xác

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019:

- Biển 1 là biển “cấm rẽ trái” (ký hiệu P.123a), để báo cấm rẽ trái hoặc rẽ phải (theo hướng mũi tên chỉ) ở những vị trí đường giao nhau. Biển không có giá trị cấm quay đầu xe.

- Biển 2 là biển “khu vực quay xe” (ký hiệu I.410), để chỉ dẫn vị trí hoặc khu vực được phép quay đầu xe.

==> Khi gặp cả 2 biển trên thì tài xế được phép quay đầu xe.