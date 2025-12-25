Một người đàn ông 45 tuổi (trú tại phường Tân Định, TPHCM) vừa được các bác sĩ TPHCM cấp cứu thành công trong tình trạng nguy kịch do nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng sốc tim. Trường hợp này nếu chậm thêm vài giờ, bệnh nhân có thể ngưng tim và tử vong.

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân bắt đầu hút thuốc lá từ năm 12 tuổi. Đến nay, người bệnh vẫn duy trì thói quen hút khoảng 2 gói thuốc mỗi ngày. Bệnh nhân không đi khám sức khỏe định kỳ nên không rõ có bệnh nền hay không.

Khoảng ba ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nặng ngực nhưng chủ quan cho rằng do cảm gió nên tự cạo gió, giác hơi tại nhà. Đến ngày ông nhập viện, cơn đau ngực trở nên dữ dội, kèm theo vã mồ hôi lạnh, khó thở, da tái nhợt. Lúc này, người nhà mới vội đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế cấp cứu.

Bệnh nhân thoát chết nhờ cấp cứu kịp thời.

Kết quả điện tim cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp. Xét nghiệm men tim Troponin I tăng vọt lên 1247,9. Đây là mức rất cao, cho thấy tổn thương cơ tim nghiêm trọng. Bệnh nhân nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc tim.

Ê-kíp cấp cứu 115 TPHCM tiếp cận nhanh chóng chuyển bệnh nhân về cơ sở y tế gần nhất, đồng thời các bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ cấp cứu tim mạch, đưa người bệnh thẳng vào phòng can thiệp. Kết quả chụp mạch vành cho thấy động mạch vành trước (LAD) đoạn gần nhánh nuôi vùng cơ tim lớn nhất bị tắc hoàn toàn. Sau khi được đặt stent tái thông mạch máu, tim bệnh nhân mới dần hoạt động ổn định trở lại.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoài Nam - Chủ tịch Hội Tĩnh mạch TPHCM, nhồi máu cơ tim thường xảy ra đột ngột, ít dấu hiệu báo trước, đặc biệt ở những người hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài, ít vận động, ăn uống nhiều chất béo và không khám sức khỏe định kỳ.

Các chuyên gia cảnh báo, khi xuất hiện cơn đau ngực kéo dài trên 20 phút kèm vã mồ hôi, khó thở, buồn nôn, người bệnh tuyệt đối không cạo gió, xoa dầu hay tự điều trị tại nhà mà cần gọi cấp cứu ngay. Mỗi phút trôi qua đều làm tăng nguy cơ tử vong và di chứng tim mạch lâu dài.

Thực tế, các bác sĩ vẫn thường xuyên tiếp nhận nhiều ca đột quỵ và nhồi máu cơ tim ở người dưới 50 tuổi. Điểm chung của các bệnh nhân này là hút thuốc lá, chủ quan với sức khỏe và không tầm soát định kỳ.

Các bác sĩ khuyến cáo, bỏ thuốc lá, duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khỏe hằng năm là những biện pháp quan trọng giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim. Khi có dấu hiệu nghi ngờ bệnh tim, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để tránh những hậu quả đáng tiếc.

