Ngày 5/12, Trạm Cấp cứu vệ tinh số 32 (Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM) nhận cuộc gọi khẩn cấp từ một phòng khám tư. Bệnh nhân là người đàn ông 45 tuổi, làm nghề xây dựng, đột ngột đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, xây xẩm và liên tục ngất lịm. Điện tim ghi nhận nhồi máu cơ tim thành dưới, huyết áp tụt xuống chỉ còn 40/20 mmHg. Đây là mức nguy kịch có thể tử vong tại chỗ.

Do huyết áp quá thấp, Bệnh viện Chợ Rẫy đã khuyến cáo không vận chuyển bệnh nhân nếu không có đội ngũ cấp cứu chuyên nghiệp. Ê-kíp cấp cứu 115 lập tức tiếp cận hiện trường, phối hợp với phòng khám nâng huyết áp từng bước, ổn định tình trạng bệnh nhân rồi chuyển thẳng vào bệnh viện.

Tại đây, ông được can thiệp đặt stent khẩn cấp. Sau một ngày, bệnh nhân hồi tỉnh. Các bác sĩ nhận định người đàn ông trở về từ cửa tử.

Khi tỉnh lại trên giường cấp cứu, bệnh nhân cho rằng bản thân ông vốn khỏe mạnh, không rượu bia, nhậu nhẹt hay thức khuya. Tuy nhiên, ông lại nghiện thuốc lá từ năm 15 tuổi. Mỗi ngày, bệnh nhân hút 1 gói thuốc lá. Công việc căng thẳng, áp lực từ đối tác càng khiến ông dùng thuốc lá nhiều hơn.

Bệnh nhân may mắn thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Ảnh: BSCC.

Gần đây, ông cảm thấy nặng ngực nhưng vì bận rộn công việc và ngại chờ đợi khám bệnh nên phớt lờ tín hiệu cảnh báo.

Một ca khác là anh N.V.Đ, 35 tuổi, kỹ sư IT, hút 1–2 bao thuốc mỗi ngày. Anh nhập viện trong tình trạng đau ngực dữ dội kéo dài từ đêm, kèm khó thở và vã mồ hôi. Ban đầu, anh chủ quan nghĩ đó là triệu chứng viêm phổi do hút thuốc quá nhiều.

Tại bệnh viện, kết quả điện tâm đồ và xét nghiệm men tim khẳng định anh bị nhồi máu cơ tim cấp. Chụp mạch cho thấy một nhánh động mạch vành trái - nhánh nuôi dưỡng phần lớn cơ tim - đã bị tắc hoàn toàn. Bệnh nhân lập tức được chuyển vào phòng can thiệp để đặt stent mở lại dòng máu.

Nam kỹ sư hút thuốc lá từ ngày lên thành phố học đại học. Anh luôn cho rằng công việc căng thẳng, thêm điếu thuốc như gia vị giảm stress.

Theo bác sĩ Nguyễn Thắng Nhật Tuệ - Trạm cấp cứu vệ sinh số 32 cho biết, nhồi máu cơ tim xảy ra khi mạch vành đột ngột bị tắc, khiến một phần cơ tim “chết” vì thiếu máu. Người bệnh thường có các triệu chứng đau ngực như bị bóp nghẹt, lan lên hàm, vai, tay trái hoặc sau lưng; khó thở, vã mồ hôi, choáng váng. Người bệnh có thể tử vong trong vài phút nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đáng lo ngại hơn, thuốc lá là một trong những yếu tố nguy cơ lớn nhất gây xơ vữa mạch máu. Khói thuốc gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, làm tăng nguy cơ hình thành mảng xơ vữa và huyết khối – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ Tuệ khuyến cáo, nhiều người trẻ tìm đến thuốc lá để giải tỏa áp lực mà không ý thức được rằng mỗi điếu thuốc đều làm tăng nguy cơ tử vong do tim mạch, đặc biệt là ở nam giới trong độ tuổi lao động.

Các bác sĩ cảnh báo thêm, trong nhồi máu cơ tim, mỗi phút trôi qua là một phần cơ tim mất đi vĩnh viễn. Can thiệp càng sớm, cơ hội sống càng cao. Xe cấp cứu 115 được trang bị thuốc, thiết bị và bác sĩ để xử trí ban đầu, giúp bệnh nhân giành lại “cửa sống” trước khi đến bệnh viện.

Các bác sĩ khẳng định, bỏ thuốc là cách đơn giản nhất nhưng hiệu quả nhất để giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong đột ngột.

