Mới đây, Bệnh viện K (Hà Nội) đã phẫu thuật thành công cho một ca ung thư phổi giai đoạn sớm. Đây là trường hợp có tiền sử hút thuốc lâu dài với tần suất nhiều. Bệnh nhân kiểm tra sức khỏe định kỳ, đã kịp thời phát hiện u phổi nhỏ từ sớm, lựa chọn đúng phương pháp, nắm bắt “thời điểm vàng” để điều trị hiệu quả mà không cần đến hóa chất hay xạ trị.

Ông N.T. H. (70 tuổi, trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) thường xuyên khám sức khỏe định kỳ. Gần đây, ông H. phát hiện phổi có khối u và nhanh chóng tới bệnh viện để được hỗ trợ tư vấn tình trạng bệnh và phương án điều trị kịp thời.

Bệnh nhân H. mắc ung thư phổi đang được bác sĩ khám. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân cho biết ông hút thuốc lá từ năm 18 tuổi. Tần suất hút ngày càng nhiều, khoảng một bao/ngày. Ông H. không thể bỏ thuốc lá nên đã chú ý kiểm tra sức khỏe kỹ hơn.

Sau một lần bị ốm, ông H. thấy hô hấp nặng nề hơn và ngực cũng đau tức một cách bất thường nên đi khám. Kết quả sau khi thực hiện chẩn đoán hình ảnh CT lồng ngực, siêu âm, chụp cộng hưởng từ,... và một vài xét nghiệm chẩn đoán có khối u thùy trên phổi trái, kích thước 19x21mm.

Tình trạng của người bệnh được kết luận ung thư biểu mô tuyến ở thùy trên phổi, giai đoạn đầu, kích thước nhỏ, không có di căn hạch, không di căn xa.

Ngày 7/10, các bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện K đã tiến hành phẫu thuật nội soi, cắt thùy trên kết hợp vét hạch.

Đây là phương pháp phẫu thuật tiêu chuẩn trong điều trị ung thư phổi, áp dụng cho hầu hết các trường hợp giai đoạn I-IIIA. Phẫu thuật này sẽ cắt bỏ hoàn toàn khối u và hạch di căn, giảm đáng kể nguy cơ tái phát cho người bệnh. Ngoài ra, việc thực hiện với một vết mổ nhỏ, không chiếm nhiều diện tích, không gây mất máu cũng giúp người bệnh ít đau đớn, rút ngắn thời gian phục hồi, giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, đặc biệt ý nghĩa với những bệnh nhân cao tuổi như ông H.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng và đã thành công loại bỏ được khối u của người bệnh. Sau phẫu thuật 1 ngày, ông H. đã có thể ăn uống trở lại và sau 3 ngày thì tự vận động, đi lại, đứng ngồi bình thường.

Thuốc lá gây ung thư phổi.

Bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực, cho biết nhiều bệnh nhân ung thư phổi tiến triển nặng, di căn do ban đầu đã quá chủ quan với các triệu chứng bệnh. Những biểu hiện như đau tức ngực, suy giảm hô hấp, ho nhiều, chán ăn, sút cân,... thường bị nhầm lẫn với nhiều căn bệnh hô hấp khác.

Ở người cao tuổi, việc thường xuyên đau ốm, tụt cân là điều dễ xảy ra, khiến cho nhiều người lơ là với ung thư phổi, từ đó bỏ lỡ thời điểm vàng để điều trị từ khi bệnh ở giai đoạn sớm. Trường hợp của bệnh nhân trên phát hiện sớm nhờ ý thức kiểm tra sức khỏe.

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới (24.426 ca), đứng thứ 2 về số trường hợp tử vong (22.597 trường hợp). Ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Chính vì vậy, rất nhiều người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.

Hút thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư phổi ở cả nam giới và nữ giới. Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư phổi, vòm miệng, họng, thanh quản, thực quản, thận, bàng quang, tá tràng, tử cung, thận, dạ dày, ruột già, hậu môn, gan... Ngoài ra, Cơ quan Nghiên cứu quốc tế về ung thư gần đây đã đưa ra một số bằng chứng cho thấy hút thuốc lá gây ra ung thư vú ở phụ nữ và làm tăng nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Cô gái 23 tuổi phát hiện ung thư từ một dấu hiệu về đêm Trong một tháng, N. thường xuyên bị mồ hôi trộm về đêm và đau âm ỉ vùng ngực. Cô gái đi kiểm tra mới biết mình mắc bệnh ung thư.

Giá thuốc ung thư tăng 10 lần, có loại lên tới hơn chục tỷ/năm Theo Tiến sĩ Duệ, người bệnh ung thư đang đối mặt với gánh nặng chi phí thuốc điều trị, một trong những thách thức lớn nhất của hệ thống y tế nước ta.