Hiện Nhà trường triển khai 4 ngành trình độ Tiến sĩ và 16 ngành trình độ Thạc sĩ, bao quát các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, quản trị, ngôn ngữ, luật, du lịch và thú y.

Lễ khai giảng đợt 1 năm 2026 chào đón gần 300 nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chương trình đào tạo được xây dựng theo định hướng ứng dụng, gắn nền tảng học thuật với yêu cầu thực tế của từng ngành nghề. Trong quá trình học, học viên và nghiên cứu sinh được đồng hành bởi đội ngũ giảng viên, nhà khoa học giàu kinh nghiệm, qua đó củng cố kiến thức chuyên sâu, rèn luyện phương pháp làm việc khoa học và nâng cao khả năng vận dụng tri thức vào thực tiễn.

Tại buổi lễ, HUTECH khen thưởng 4 thủ khoa đầu vào chương trình Tiến sĩ thuộc các ngành Kỹ thuật Xây dựng, Kỹ thuật Điện, Công nghệ thông tin và Quản trị kinh doanh; đồng thời trao quyết định giao đề tài cho 11 tân nghiên cứu sinh. Đây là bước khởi đầu quan trọng, giúp các học viên sớm xác lập hướng nghiên cứu, lộ trình triển khai luận án và mục tiêu học thuật trong chặng đường sắp tới.

Các tân nghiên cứu sinh nhận quyết định giao đề tài nghiên cứu

Đại diện tân nghiên cứu sinh, học viên cao học, anh Lê Xuân Mạnh - thủ khoa ngành Công nghệ thông tin bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục học tập tại Trường, đồng thời thể hiện quyết tâm nghiêm túc trong học thuật, chủ động trong nghiên cứu và nỗ lực hoàn thành tốt chương trình đào tạo.

Nhà trường trao học bổng, tiếp sức các học viên trên hành trình nâng cao tri thức

Dịp này, Nhà trường trao 17 suất học bổng trị giá 30%, 40% và 50% học phí toàn khóa cho các cựu sinh viên tiếp tục trở lại giảng đường. Chính sách học bổng góp phần tiếp thêm động lực học tập, đồng thời thể hiện sự kết nối lâu dài giữa HUTECH và các thế hệ người học sau khi tốt nghiệp.

Học tập nâng cao trình độ sau đại học là bệ phóng nghề nghiệp vững chắc cho thế hệ trẻ

Hiện Nhà trường tiếp tục tuyển sinh trình độ Sau đại học đợt 2 năm 2026. Ở trình độ Thạc sĩ, HUTECH tuyển sinh 16 chuyên ngành gồm: Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính - Ngân hàng, Luật kinh tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ sinh học, Quản trị nhân lực, Marketing, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị khách sạn và Thú y. Chương trình đào tạo theo hình thức chính quy, thời gian từ 18 - 24 tháng. Thí sinh có thể nộp hồ sơ dự tuyển đến ngày 4/7/2026.

Ở trình độ Tiến sĩ, HUTECH tuyển sinh 4 chuyên ngành gồm Kỹ thuật điện, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin và Kỹ thuật xây dựng. Chương trình dành cho ứng viên có định hướng nghiên cứu chuyên sâu, mong muốn phát triển năng lực học thuật, nâng cao trình độ chuyên môn và đóng góp tri thức cho lĩnh vực đang theo đuổi. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 8/7/2026.

Thông tin chi tiết về điều kiện dự tuyển, hồ sơ đăng ký và kế hoạch xét tuyển, liên hệ: Viện Đào tạo Sau Đại học HUTECH Địa chỉ: Phòng A-02.04 - Trụ sở Điện Biên Phủ (475A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) Điện thoại: 0817 284 247 Email: saudaihoc@hutech.edu.vn Website: http://hutech.edu.vn/sdh

Ngọc Minh