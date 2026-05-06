Phạm Thị Hải Yến là tân cử nhân chuyên ngành Hóa dược, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Yến vừa trở thành thủ khoa tốt nghiệp đợt đầu tiên tại ngôi trường này trong năm 2026, đồng thời tốt nghiệp sớm trước hạn nửa năm.

Trong buổi lễ tốt nghiệp, trước bạn bè và thầy cô, Yến thay mặt cho các sinh viên cùng khóa phát biểu. Nữ sinh cho biết học tập tại ngôi trường này chưa bao giờ là hành trình dễ dàng. Nhưng chính những thử thách giúp chúng em hiểu rằng khoa học không chấp nhận sự hời hợt, một sai số nhỏ cũng có thể dẫn đến những kết luận sai lầm, cần trung thực trong nghiên cứu và kiên trì theo đuổi vấn đề đến cùng.

Từ một người luôn hoài nghi bản thân

Thời phổ thông, Yến có thế mạnh về môn Sinh học. Nữ sinh từng tham gia và giành giải trong cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp tỉnh của Nghệ An, đồng thời là thành viên đội tuyển Sinh học của trường.

Bước ngoặt đến khi Yến không đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Chán nản, Yến quyết định rẽ hướng sang Hóa học và dần tìm thấy niềm yêu thích với môn học này.

Nhận thấy bản thân phù hợp với môi trường nghiên cứu, Yến quyết định theo đuổi ngành Hóa dược tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trúng tuyển vào trường nhưng những ngày đầu với Yến không dễ dàng.

Hải Yến cho biết các môn lý thuyết vốn “khá cao siêu”, trong khi những môn đại cương như Toán, Lý hay Triết học lại khiến em mất hứng thú. Dù vậy, nhờ nỗ lực, trong kỳ đầu tiên, Yến vẫn giành được học bổng khuyến khích học tập. Nhưng sau đó, sự chủ quan khiến thành tích của Yến tụt dốc đến hết năm thứ hai.

Nhận ra vấn đề, nữ sinh “định hình lại” cách học. Yến chủ động đăng ký nhiều môn hơn mỗi kỳ, tập trung nghe giảng trên lớp, không để tồn đọng thắc mắc, đồng thời dành thời gian ôn tập bài. Sự thay đổi này giúp Yến dần lấy lại phong độ.

Song song với việc học, Yến tham gia phòng thí nghiệm của TS Vũ Duy Tùng, cùng thầy thực hiện đề tài chế tạo cảm biến từ bọt đồng kết hợp với các hạt vàng, bạc siêu nhỏ nhằm phát hiện nhanh chất độc hại trong thực phẩm và môi trường. Quá trình làm việc trong phòng lab đã giúp Yến học cách thiết kế thí nghiệm, phân tích dữ liệu và trình bày nghiên cứu khoa học.

Cũng chính người thầy này đã định hướng cho Yến theo đuổi con đường cao học và hỗ trợ nữ sinh trong quá trình tìm kiếm cơ hội du học. Từ cuối năm 3, Yến bắt đầu nuôi ý định ra nước ngoài, nhắm tới các quốc gia có thế mạnh nghiên cứu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Nữ sinh từng có cơ hội tham gia chương trình trao đổi kéo dài 2 tuần tại Đại học Bắc Kinh. Tại đây, nữ sinh được lắng nghe bài giảng từ các giáo sư đầu ngành và tham quan phòng thí nghiệm hiện đại ở Trung Quốc.

Ngoài ra, Yến còn là một trong ba sinh viên của khoa Hóa được đi trao đổi tại Viện Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KAIST). Tại đây, Yến trực tiếp tham gia một dự án nhỏ trong phòng thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của các nghiên cứu sinh.

“Được làm việc, trao đổi với các anh chị trong môi trường nghiên cứu quốc tế khiến em càng chắc chắn với lựa chọn của mình. Hai chuyến đi này không chỉ giúp em mở rộng tư duy mà còn củng cố quyết tâm chọn Hàn Quốc là quốc gia sẽ tới du học”, Yến chia sẻ

Giành học bổng du học khi chưa tốt nghiệp đại học

Để chuẩn bị hồ sơ, ngoài việc duy trì thành tích học tập, Yến còn tập trung ôn thi IELTS. Với học bổng của giáo sư, Yến không cần chuẩn bị bài luận mà sẽ được đánh giá chủ yếu dựa trên điểm số, kinh nghiệm nghiên cứu, tham gia phỏng vấn trực tiếp.

Cuộc phỏng vấn của Yến diễn ra vào cuối tháng 1 với nhiều câu hỏi xoay quanh quá trình nghiên cứu, định hướng tương lai và mức độ phù hợp với phòng thí nghiệm.

“Ban đầu, em khá hồi hộp, nhưng khi nói về các thí nghiệm mình từng làm, em dần tự tin hơn. Em coi đó như một cuộc trao đổi giữa những người cùng đam mê khoa học”, Yến kể. Nữ sinh cũng chủ động tìm hiểu các công trình nghiên cứu của giáo sư trong thời gian qua và đặt câu hỏi về những điều mình chưa hiểu trong nghiên cứu đó.

Nhờ vậy đầu tháng 2, Hải Yến nhận tin giành được học bổng giáo sư hệ combined (kết hợp thạc sĩ - tiến sĩ), bao gồm toàn bộ học phí và trợ cấp khoảng 1,5 triệu won/tháng cho sinh hoạt.

Yến cho rằng hồ sơ của mình không phải “kể” một câu chuyện hoàn hảo ngay từ đầu mà là hành trình chuyển mình. “Từ một sinh viên từng lười học, bị tụt dốc ở năm hai, việc nhận học bổng giống như lời khẳng định rằng chỉ cần dám thay đổi và kiên trì, cơ hội sẽ luôn mở ra”, Yến nói.

Hiện tại, nữ sinh tiếp tục củng cố kiến thức nền tảng và đọc các bài báo khoa học để chuẩn bị cho chặng đường mới. Trong tương lai, Yến muốn theo đuổi hướng nghiên cứu về vật liệu nano và các kỹ thuật cải thiện độ nhạy của NMR, MRI.