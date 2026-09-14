Sau 2 ngày xét hỏi và 2 ngày nghị án, sáng 14/9, Hội đồng xét xử (HĐXX) phúc thẩm TAND TP Hà Nội đưa ra phán quyết đối với kháng cáo của bà Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và bà Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu kế toán nhà trường).

HĐXX quyết định hủy bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - Hà Nội, chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp để điều tra lại theo thủ tục chung.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình. Ảnh: VA

Theo HĐXX cấp phúc thẩm, một số nội dung tài liệu, chứng cứ có trong vụ án còn mâu thuẫn, cần phải được làm rõ. Lời khai của những người liên quan còn có mâu thuẫn, chưa được đối chất đầy đủ; nhiều giáo viên ban đầu khai không có việc chia nhóm lớp học thêm nhưng sau đó lại có lời khai xác nhận có việc chia nhóm lớp.

Ngoài ra, một số tài liệu thu giữ được chưa rõ ràng, có điểm không khớp, có văn bản thu thập là bản photocopy, không có bản gốc... Các nội dung này cần phải được làm rõ.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) khẳng định quy định mức trần thu tiền dạy thêm tại Quyết định 22 trái với Thông tư 17. Trong khi đó, đại diện Sở GD&ĐT TP Hà Nội cho rằng việc tham mưu ban hành Quyết định 22 là đúng quy định tại thời điểm ban hành.

Theo HĐXX, không khẳng định được giá trị pháp lý của Quyết định 22 là đúng hay sai, một số quy định tại Thông tư 17 có rất nhiều cách hiểu khác nhau. Đây là tình tiết mới tại cấp phúc thẩm, có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá Trường THCS Ba Đình có thu tiền dạy thêm học thêm vượt quá hay không.

Do đó HĐXX nhận định, để có đánh giá tổng thể về vụ án, có kết luận khách quan, chính xác nhất, cần hủy bản án để điều tra lại.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND Khu vực 1 - Hà Nội tuyên phạt bà Bình 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo Phạm Thị Minh Nguyệt nhận 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội danh.

Sau đó, bà Bình kêu oan, đơn kháng cáo đề ngày 9/4. Đến ngày 5/5, UBND TP Hà Nội có quyết định bãi bỏ toàn bộ Quyết định 22.