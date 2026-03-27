Chiều 27/3, TAND khu vực 1 - Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình (cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình) và Phạm Thị Minh Nguyệt (cựu Kế toán trưởng nhà trường) lần lượt mức án 3 năm tù và 2 năm tù treo về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Phiên tòa bắt đầu với những tiếng khóc của bà Bình. Đến cuối phiên, phần tuyên án của HĐXX đã bị ngắt quãng do cựu hiệu trưởng không giữ được bình tĩnh.

HĐXX nhận định, với trách nhiệm là hiệu trưởng, bà Bình đã tổ chức dạy thêm, học thêm không tuân theo quy định. Việc dạy thêm, học thêm không có đơn của học sinh và xác nhận của các phụ huynh.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình tại phiên tòa. Ảnh: TL

HĐXX cho rằng yếu tố vụ lợi vật chất của bị cáo Bình không lớn nhưng ở đây còn có vụ lợi phi vật chất - nâng cao uy tín của bản thân trong việc tăng thu nhập cho giáo viên nhà trường. Mức thu quá tiền học thêm của học sinh được xác định là hơn 1 tỷ đồng.

Theo đánh giá của HĐXX, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Quá trình điều tra đến khi xét xử, các bị cáo thừa nhận một phần hành vi, bị cáo Bình xuất trình tài liệu về thành tích, gia đình có công với cách mạng.

Tòa án cũng nhận được nhiều đơn xin giảm nhẹ cho bà Bình từ các giáo viên, cha mẹ học sinh, trong đó ghi nhận đóng góp của bị cáo trong quá trình dạy học.

Về nghĩa vụ dân sự, bị cáo Bình phải nộp lại hơn 800 triệu đồng, bị cáo Nguyệt phải nộp hơn 200 triệu đồng để sung công quỹ. Tuy nhiên, 70% số tiền thu vượt đã được chi trả cho các giáo viên nhà trường nên bị cáo có quyền yêu cầu các giáo viên trả lại số tiền này. Tòa dành quyền khởi kiện dân sự về nội dung này cho các bị cáo.

Trước đó, trong lời nói sau cùng, bà Bình cho rằng điều đau nhất đối với bị cáo không chỉ là bị truy tố mà là cả một quãng đời làm nghề giáo bị đặt dưới một “bóng đen rất nặng nề".

Bị cáo Bình không chấp nhận nội dung truy tố, cho rằng mình bị oan và không bước vào nghề giáo để tìm cách lấy tiền của phụ huynh. Bị cáo cũng không điều hành nhà trường với ý nghĩ phải đưa ra một cơ chế sai trái để trục lợi cho cá nhân.

“Hoạt động dạy thêm là có thật. Giáo viên dạy thật, học sinh học thật, tiền cũng chi trả lại cho chính hoạt động đó, không phải là một khoản tiền tôi bí mật kiếm cho bản thân", bị cáo Bình trình bày.