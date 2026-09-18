Thông tin từ UBND xã Thiệu Hóa cho biết, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mái đê sông Cầu Chày, đoạn qua thôn Thiệu Long, xảy ra sạt trượt với chiều dài khoảng 50m.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thiệu Hóa đã khẩn trương huy động khoảng 100 người, gồm lực lượng công an, quân sự, các tổ chức đoàn thể và lực lượng xung kích của xã, đến hiện trường triển khai phương án xử lý, gia cố vị trí sạt trượt.

Theo UBND xã Thiệu Hóa, đến khoảng 21h cùng ngày, vị trí sạt trượt đã cơ bản được khắc phục.

Khoảng 100 người được huy động để khắc phục, gia cố vị trí đê bị sạt trượt. Ảnh: CTV

Máy móc cũng được lực lượng chức năng huy động đến hiện trường. Ảnh: CTV

Từng bao đất được đưa đến để gia cố điểm sạt trượt. Ảnh: CTV

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng phải xuyên đêm để gia cố đê. Ảnh: CTV

Hiện các lực lượng vẫn tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa, mực nước sông Cầu Chày và tình trạng tuyến đê để kịp thời triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Theo báo cáo của trực ban phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, đến 16h ngày 17/9, mưa lớn khiến lũ trên các sông Mã, Yên, Lèn, Bưởi và Cầu Chày vượt mức báo động.

Toàn tỉnh ghi nhận hơn 8.400 nhà bị ngập. Một số địa phương có số nhà bị ngập lớn như Hàm Rồng hơn 2.200, Nông Cống 1.500, Kim Tân gần 1.400, Thành Vinh 675 và Hà Trung hơn 500.

Bên cạnh đó, mưa lũ cũng gây sạt lở, hư hỏng và ngập nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị ngập khoảng 6.700ha, trong khi khoảng 1.134ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị tràn.