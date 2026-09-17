Theo bà Phùng Thị Hà, Trưởng thôn Ninh Kiều, thôn có 3.887 nhân khẩu, trong đó 632 người ở xóm Đồng Dâu bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Khoảng 16h ngày 15/9, khi nước bắt đầu dâng, chính quyền địa phương thông báo, đồng thời tổ chức di dời người dân tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu đến nơi an toàn.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các tuyến đường ngập.

Người già, trẻ nhỏ được ưu tiên sơ tán. “Đến nay, toàn bộ người già và trẻ nhỏ đã được chuyển đến nơi an toàn”, bà Hà cho biết.

Cùng với việc di dời người dân, lực lượng chức năng phối hợp với các hộ dân kê cao, vận chuyển bàn ghế, đồ đạc và tài sản nhằm hạn chế thiệt hại.

Nhiều nhà dân ở xã Quãng Bị ngập sâu trong nước.

Bà Hà Thị Minh, người dân thôn Ninh Kiều, cho biết nước đã tràn vào sân và khu vực cổng của nhiều gia đình. Gia đình bà chủ động kê cao tài sản, đưa người thân đến nơi tránh trú an toàn. Bà ở lại trông coi nhà và cho biết sẽ di chuyển nếu mực nước tiếp tục dâng.

Nhiều cầu bị ngập, tạm cấm người và phương tiện qua lại

Do nước dâng cao, UBND xã Quảng Bị đã tạm thời cấm người và phương tiện lưu thông qua cầu phao Lam Điền, cầu phao An Hiền, cầu Mai và một số cầu tạm nối xã Quảng Bị với xã Bình Minh, xã Thanh Oai.

Lực lượng chức năng lập rào chắn, đặt biển cảnh báo, yêu cầu người dân không tự ý tháo dỡ rào chắn hoặc cố tình đi qua khu vực nguy hiểm.

Lực lượng chức năng cùng người dân sẵn sàng ứng phó với mưa ngập.

Trao đổi với P.V VietNamNet, bà Tô Thị Đào, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Bị, cho biết bà đang trực tiếp kiểm tra tình hình ngập úng trên địa bàn.

Theo bà Đào, đến thời điểm hiện tại, nước tại một số khu vực vẫn chưa rút. Các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng ngập, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Nhiều trụ sở cơ quan nhà nước bị ngập.

Xã Quảng Bị đang tập trung thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện và vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Lực lượng tại chỗ gồm công an, dân quân tự vệ, cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên và người dân, sẵn sàng hỗ trợ sơ tán, bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả.

Địa phương cũng chuẩn bị các phương tiện, vật tư như xuồng, áo phao, dây cứu hộ, máy phát điện, máy cưa, bao tải, cọc tre... để ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm cũng được chuẩn bị để phục vụ người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong thời gian ngập lụt.