Ngày 5/4, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng cùng người dân đang tìm kiếm ông Lê Văn Dương (56 tuổi, trú xóm Phượng Kỳ) sau 2 ngày mất liên lạc.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 3/4, ông Dương xin nghỉ làm tại xưởng điêu khắc lăng mộ rồi điều khiển xe máy rời khỏi nhà. Sau đó, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phát hiện xe máy của ông tại khu vực chùa Tân Kỳ.

Ngay sau đó, hơn 200 người gồm công an, quân sự xã và người dân được huy động, sử dụng flycam khoanh vùng tìm kiếm tại khu vực phía sau chùa và các vùng lân cận.

Công an xã Tân Kỳ cho biết các tổ tìm kiếm đang mở rộng phạm vi vào hang động, vách núi và khu rừng rậm có địa hình hiểm trở.

Theo gia đình, ông Dương làm nghề điêu khắc mộ gần nhà, ít khi nghỉ việc. Trước khi rời đi, ông không có biểu hiện bất thường, không mang theo tiền hoặc giấy tờ tùy thân.